Son dakika... TEM'de kaza

TEM Otoyolu Silivri Selimpaşa Mevkii'nde malzeme yüklü tır devrildi. Kaza nedeniyle trafik oluştu.

Naim Arıoğlu KAYNAK: AA
Son dakika... TEM'de kaza

TEM Otoyolu Selimpaşa Ankara istikametinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu yol trafiğe kapandı. Tırın çakmak gazı tüpü taşıdığı öğrenilirdi.

Olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik oluştu.

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