﻿Son Dakika... Van'da bir deprem daha

Kandilli Rasathanesi'nden aktarılan bilgiye göre, sabah saatlerinde sallanan Van'dan bir deprem haberi daha geldi. Merkez üssü Van'ın Bağdaşan köyünde 3.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 5.0 km derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
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