Son dakika... YSK'dan flaş Siverek ve Halfeti kararı

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Son dakika... YSK'dan flaş Siverek ve Halfeti kararı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Şanlıurfa'nın Halfeti ve Siverek ilçelerinde seçim tekrarı kararını iptal etti. İki ilçede de seçim tekrarlanmayacak. Siverek ilçesinde AKP, Halfeti ilçesinde ise Dem Parti kazanmıştı.

31 Mart yerel seçimlerinde Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde DEM Parti adayı 7 bin 971 oy ve yüzde 39.45 oy oranıyla Halfeti Belediye Başkanı olarak seçilmişti.

AKP'nin adayı Şeref Albayrak ise 7 bin 65 oy ve yüzde 34,97 oy oranı ile seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine ise AKP'nin adayı Ali Murat Bucak, 45 bin 369 oy ve yüzde 40.23 oy oranı ile Siverek Belediye Başkanı seçilmişti.

Kentte Büyükşehir Belediyesini kazanan Yeniden Refah Partisi'nin Siverek adayı Hasan İzol, seçimi 45 bin 305 oy ve yüzde 40.17 oy oranı ile seçimi ikinci sırada bitirmişti.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), daha önce AKP adayı Ali Murat Bucak'ın kazandığı Siverek ilçesinde ve DEM Parti adayı Mehmet Karayılan'ın kazandığı Halfeti ilçesinde yapılan itirazlar üzerine seçimin yenilenmesine karar vermişti.

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YSK, bugün yaptığı açıklama ile her iki ilçede alınan "seçim tekrarı" kararının kaldırıldığını duyurdu. Her iki ilçede de seçim tekrarlanmayacak.

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