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Sevda Demirel estetikle bambaşka biri oldu. Son halini gören tanıyamadı

Eski manken Sevda Demirel, yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka biri oldu. Demirel'in son halini gören takipçileri tanımakta güçlük çekti.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 17:27
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Son halini gören tanıyamadı! Sevda Demirel estetikle bambaşka biri oldu!

Sevda Demirel estetikle bambaşka biri oldu. Son halini gören tanıyamadı
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Eski manken Sevda Demirel, paylaşımları ve açıklamalarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yakın bir zaman önce TikTok hesabı açarak yayınlar yapan 50 yaşındaki Sevda Demirel, yaptırdığı estetikler bambaşka biri oldu.

Son haliyle tanınmakta zorlanılan Demirel, "Sen gerçek Sevda Demirel değilsin" yorumları üzerine yayınladığı videoda "Ben gerçek Sevda Demirel'im. Bir ameliyat oldum, bundan dolayı da değiştim" dedi.

Yüzünü gerdiren Demirel'in son halini gören kullanıcılar, "Tanıyamadım" ve "Ne yaptın kendine?" yorumları yaptı. TikTok'ta sık sık canlı yayın açan Demirel, iddialı kıyafetleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

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