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Son prenses hayatını kaybetti

Hawaii'nin "son prensesi" Abigail Kinoiki Kekaulike Kawānanakoa, 96 yaşında 215 milyon dolar servetle hayata gözlerini kapattı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 15:28
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Son Hawaii prensesi Abigail Kinoiki Kekaulike Kawānanakoa hayatını kaybetti

Son prenses hayatını kaybetti
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ABD'nin Hawaii eyaletinin son prensesi Abigail Kinoiki Kekaulike Kawānanako, pazar günü Honolulu'daki evinde hayatını kaybetti. 96 yaşındaki Kawānanako, arkasında 215 milyon dolarlık servet bıraktı.

Kraliyet ailesinin tarihi evi ve Amerika'nın tek kraliyet ikametgahı olan Iolani Palace tarafından yapılan açıklamaya göre, Kawānanako eşinin yanında huzur içinde öldü. Prensesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, eşi Veronica Gail Kawānanakoa, "Abigail, Hawaii'ye ve halkına olan sevgisiyle hatırlanacak. Onu tüm kalbimle özleyeceğim" dedi.

Henüz ölüm nedeni açıklanmadı.

Abigail Kawānanakoa, 1926'da Honolulu'da doğdu ve daha sonra Şangay ve Kaliforniya'da okula gitti.

215 milyon dolar (175 milyon sterlin) olduğu tahmin edilen ve güven içinde tutulan büyük serveti, şeker plantasyonuna sahip İrlandalı bir işadamı olan büyük büyükbabası James Campbell'dan geliyordu.

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