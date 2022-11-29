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Son iki depremi de bilen Şener Üşümezsoy'dan yeni deprem açıklaması. Özellikle bu fayı işaret etti

Prof. Şener Üşümezsoy, Düzce’deki 6 büyüklüğündeki deprem sonrası stres biriken ve risk taşıyan fay hattını harita üzerinde kırmızı, mavi, sarı olarak işaretleyerek açıkladı ve özellikle bir fayı işaret etti. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 11:07
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Son iki depremi de bilen Prof. Şener Üşümezsoy'dan yeni deprem açıklaması. Özellikle bu fayı işaret etti. Harita üzerinde kırmızı mavi sarı olarak işaretledi

Son iki depremi de bilen Şener Üşümezsoy'dan yeni deprem açıklaması. Özellikle bu fayı işaret etti
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Düzce'de geçen hafta (23 Kasım) meydana gelen 6 şiddetindeki depremin ardından Türkiye’de deprem tehlikesi yeniden gündemin birinci sırasında.

Düzce depremini bir yıl önceden bilen, önceki gün dikkat çektiği fay hattında dün sabah 4.7 büyüklüğünde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un açıklamaları dikkat çekmeye devam ediyor.

Daha önce yaptığı açıklamalarda Düzce depremi ile ilgili “deprem doğuya kayıyor” tezinin doğrulandığını belirten Üşümezsoy, deprem sonrası oluşan artçılar sebebiyle risk taşıyan fay hattını açıkladı.

İşte Şener Üşümezsoy'un yeni olacak depremin yerini de işaret ettiği açıklamalar;

"Kırılan fayın Karadere fayının havza içindeki devamının oluşturduğu depremlere bakarak Karadere fayını ve 1999 Düzce depremini ve 17 Ağustos depreminin stres ilişkilerine baktığımızda Karadere fayının kırılmayan bölümünde stresin yükseldiğini görmekteyiz. Karadere fayının Kuzey doğuya doğru uzanan, üzerinde görülen sınırın havza içine doğru devam ettiğini bu deprem göstermiştir. 

FAYLAR STRES YÜKLENDİ

Bölgenin havza kuzey kenarı çeviren faylar olarak Çilimi fayı tam Karadere hizasında. Güneydoğusunda ve günay batısında fayların olduğunu belirtmiştik. Bunların Gölyaka depreminden sonraki dönemde stres yükleneceğini vurgulamıştık. Yeniçağ'a yaptığım açıklamalarla da halkı uyarmıştık.

Son artçı depremlerini gerek AFAD gerek kandilli verilerini incelediğimiz de Karadere fayının kuzey doğusuna doğru devam eden Gölyaka bölgesindeki fayın havzanın içinden geçerek izlemeyecek şekilde kuzeye doğru ilerlediğini oluşan son artçılarda görmekteyiz.

Özellikle AFAD'ın açıklamasında gördüğümüz gibi 5'lik depremlerin diziliminin Karadere fayının kuzeyine doğru Çilimli fayına doğru onun kuzey doğusuna doğru ilerlediğini görmekteyiz.

ÇİLİMLİ FAYI UYARISI

Burada Hendef fayı gölge alanda kaldığı için 1999 depreminde seçilen fay Karaderi fayı olması stres dışı kalmıştır. Yüklelen fay Karadere fayıdır Düzce'ye doğru gitmiştir. Bu durumda da stres dağılımını göz önüne aldığımızda Çilimli fayının doğu kesiminde bir hareket, stres yüklenmesi olmuştur. Eli kulağında bir fay değildir. Çimli fayında yeterli stres söz konusu ise belirlenebilir.

Çilimli fayını da baktığımızda yapı olarak sıkıştırmalı bir yapıdadır. Havzanın kenarında yükselmiştir. Bu da özellikle Karadere fayının k. doğuya doğru haraket eden bloğu Çilimli fayından devam etmektedir.

Faylardaki stres yüklenimi göz önüne alındığında Karadere fayının kuzeydoğuya doğru ilerlediğini görüyoruz. 4'lük 5'lik depremler bunu işaret etmektedir. Sıçrayıcı fay Çilimli fayının özellikle Doğu ve ve kuzey doğuya giden kısmıdır. Yığlıca fayı Çilimli fayıyla birlikte kırılacak gibi görülmektedir.

HARİTADA İŞARETLEYEREK TEK TEK SIRALADI

Karadeniz'in kıyısında da stres yüklenmiştir. Gri renkli düzce havzasını görüyoruz. Kırmızı, sarı, mavi Düzce fayını ve Kara deri fayının kırılmış kesimi görülmektedir. Stres yönleri göz önüne alındığında Gölcük fayının havza içinde ilerleyerek Çilimli fayına stres yüklediğini göstermektedir.

Bölgenin önceki depremlerin ardından yorumlanması gerekirse; Kocaeli bloğu stres altında doğuya doğru hareket ediyor. Bu kısım Karadeniz kıyısında da etkili.

Bu bölge Adapazarı, Düzce havzaları bölgesi güneyindeki depremlerle stres yüklenmiştir. Sakarya depremi, 17 Ağustos depremi, Sapanca fayı, Karadere fayı, Düzce fayı kırılarak bölgenin kuzey doğusunda stres yüklenmesi yapmıştır. Kocaeli bloğu Doğuya doğru hareket ederek bu bölgedeki ana depremleri etkilemektedir."

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