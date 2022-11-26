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Düzce depremini bir yıl önceden bilen Prof. Şener Üşümezsoy yeni olacak depremin yerini açıkladı

Ünlü deprem uzmanı Prof. Şener Üşümezsoy, Düzce’deki 6 büyüklüğündeki deprem sonrası oluşan artçıları gösteren haritayı paylaşarak stres biriken ve risk taşıyan fay hattını açıkladı. Üşümezsoy; “Bu harita çok belirgin şekilde Düzce'deki Gölyaka fayının kırılmasıyla açığa çıkan stresin Çilimli fayına aktarıldığını göstermektedir. Yani kırılan fay yüzeye doğru değil daha derine doğuya doğru gidiyor. Artçılar bunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 20:35
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Bir yıl önceden Düzce depremini bilen Prof. Şener Üşümezsoy yeni olacak depremin yerini açıkladı

Düzce depremini bir yıl önceden bilen Prof. Şener Üşümezsoy yeni olacak depremin yerini açıkladı
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Erman Çimen / Yeniçağ – Özel Haber

23 Kasım’da Düzce'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremden sonra tüm Türkiye’de deprem tehlikesi yeniden gündemin birinci sırasına oturdu.

Kamuoyu Marmara’da özellikle İstanbul’u etkileyeceği düşünülen büyük depremi  tartışırken ünlü deprem uzmanı Prof. Şener Üşümezsoy’dan kritik bir açıklama daha geldi.

YENİ OLACAK DEPREMİN YERİNİ AÇIKLADI

Prof. Üşümezsoy Düzce’deki 6 büyüklüğündeki deprem sonrası oluşan artçılardan stres biriken ve risk taşıyan fay hattını açıkladı.

Depremin doğuya kaydığını yineleyen ve artçıları gösteren haritayı paylaşan Üşümezsoy; “Bu harita çok belirgin şekilde Gölyaka fayının kırılmasıyla açığa çıkan stresin Çilimli fayına aktarıldığını göstermektedir. Yani kırılan fay yüzeye doğru değil daha derine doğuya doğru gidiyor. Artçılar bunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Prof. Şener Üşümezsoy şunları söyledi:

“Bu harita çok belirgin bir olayı göstermektedir. Geçtiğimiz günlerde Düzce Gölyaka’daki 6’lık deprem sonrası artçılar kuzey doğuya ve doğuya doğru ilerlemekte bu da Karadere Gölyaka fayının havza içine doğru ilerlediğini göstermektedir.

“ÇİLİMLİ FAYINDA STRES BİRİKİYOR”

Havzanın güneyinde 12 Kasım’da kırılan Düzce fayı. Batısında ise Karadere fayı vardır.

Kuzey doğusunda ise Gölyaka fayının kırılmasıyla açığa çıkan stresi alan Çilimli fayı görülmektedir.

Çilimli fayına bir stres aktarımı olduğunu artçılardan da açıkça görmekteyiz.

Bu harita bunun en büyük kanıtıdır.

Yani kırılan fay yüzeye doğru değil daha derine doğru gidiyor. Artçılar bunu gösteriyor.

Bunun dışında Hendek fayı deniliyor ama orası hiçbir depremin tetikleyeceği bir fay değil. Buraya bir stres aktarılmıyor. Yani sırada Hendek fayı mı var denilmiş ama asıl risk söylediğim gibi Çilimli fayındadır.”

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