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Şener Üşümezsoy bu depremin yerini de bildi. Son iki depremin nereyi tetikleyeceğini açıkladı

Düzce’de ardı ardına yaşanan son depremlerin ardından ünlü deprem uzmanı Prof. Şener Üşümezsoy’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Üşümezsoy'un geçtiğimiz hafta dikkat çektiği fay hattında ertesi gün deprem olmuştu...

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 20:21
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Son iki depremin nereyi tetikleyeceğini açıkladı. Şener Üşümezsoy bu depremin yerini de bildi

Şener Üşümezsoy bu depremin yerini de bildi. Son iki depremin nereyi tetikleyeceğini açıkladı
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Yeniçağ Özel Haber

23 Kasım’da Düzce'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremden sonra aynı bölgede oluşan depremler bölge halkını tedirgin etmeye devam ediyor.

6 büyüklüğündeki depremden sonra ünlü deprem uzmanı Prof. Şener Üşümezsoy Yeniçağ’a açıklamalar yapmış Düzce’de Çilimli’de deprem beklediğini belirttikten hemen sonra 4.7’Lik deprem meydana gelmişti.

Düzce bugün de 4.1’lük depremle sarsıldı.

Bölgede yaşanan depremleri Yeniçağ’a değerlendiren Prof. Üşümezsoy başından beri anlatmaya çalıştığı tetikleme teorisini doğruladığını belirtti.

 

Prof. Şener Üşümezsoy şunları söyledi:

“Daha önce Yeniçağ’da Düzce Gölyaka depreminin gelişini gün ve gün tanımlamıştık ve Gölyaka fayının kuzeyinde yer alan Çilimli fayı ve onun hemen batısındaki Hendek fayına stres aktardığını vurgulamıştık. 

Ve sonra geçen hafta Çilimli fayında 4.7’lik deprem ve bugünde hemen Çilimli fayının batısında yer alan Hendek fayının doğu ucunda yer alan Gümüşyaka köyünde de 4.1’lük deprem oldu.

Bu da gösteriyor ki başından beri söylediğimiz tetikleme teorisinin doğruluğunu kanıtlamaktadır.

Düzce Karadere- Gölyaka 6’lık depremle kırılan fayla Çilimli fayına 4.7’lik stres yüklendi.

Hemen bunların arasındaki Gümüşyaka fayına 4.1’lik stres yüklendi.

Düzce fayından etkilenen ve stres yüklenen bu faylardan Karadere fayı 1999 yılındaki 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinden etkilenerek 6’lık bir deprem oluşmuştu.

Bu fayların kuzeyinde ve batısındaki faylara stres yüklemesi son iki fayda yani Çilimli ve Gümüşyaka’da olan depremlerle kendini göstermektedir. “

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