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Son kullanma tarihi yaklaşan tavuk ve kırmızı et ürünleri dondurularak satılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Uşak Milletvekili Özkan Yalım, zincir marketlerde son kullanma tarihi yaklaşan tavuk ve kırmızı et ürünlerinin son kullanma tarihi yaklaşınca dondurularak satıldığı iddialarıyla ilgili, halkın sağlığıyla oynanmasına müsaade etmeyeceğini söyledi.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 21:51
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Son kullanma tarihi yaklaşan tavuk ve kırmızı et ürünleri dondurularak satılıyor

Son kullanma tarihi yaklaşan tavuk ve kırmızı et ürünleri dondurularak satılıyor
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CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalın, zincir marketlerdeki dondurulmuş gıdalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tavuk ve kırmızı et gibi ürünlerin son kullanma tarihi yaklaşınca dondurularak tekrardan satıldığı iddialarına değinen Yalım, “Zincir marketlerde son kullanma tarihi yaklaşan tavuk ve kırmızı et ürünlerinin son kullanma tarihi yaklaşınca dondurularak satıldığı iddia ediliyor. Dondurularak satılan ürünlerin üzerine dondurulmuş üründür ibaresi yazılmalıdır ve ambalajı özel olmalıdır. Marketlerde son kullanma tarihi yaklaşan hatta son kullanma tarihi biten normal buzdolaplarında donmamış olarak satılan ürünlerin doldurularak satıldığı iddia ediliyor. Bu ürünler şayet tekrar çözülüp dondurulursa taşıma esnasında soğuk zincir bozulursa çok tehlikeli olur. Basında çok sık duyduğumuz tavuk zehirlenme haberlerinin asıl sebeplerinden birisi budur. “dedi.

SORU ÖNERGESİNİ MECLİSE SUNACAĞIM

Marketlerin daha ucuz ürün almak için gazlı içecek gibi ürünleri son kullanma tarihi yaklaştığı için spottan yarı fiyatına satın aldığını ifade eden Yalım “Bu tür spot ürünlerin iadeleri yoktur. Bu nedenle marketlerde aseton veya kimyasal maddeler ile son kullanma tarihleri silerek iade etmektedirler. Bu nedenle ürünlerin son kullanma tarihleri mürekkep ile baskı değil sıcak baskı yapan özel lazer yazıcılar ile yazılmalıdır. Dondurulmuş gıdalarda kesinlikle donmuş gıda için özel olarak üretilmiştir ibaresi bulunmalı bu ürünler çözülmüş olarak satılmamalıdır. Ürünlerin üzerine dondurulma tarihleri özel olarak yazılmalıdır. Aksi şekilde dondurulmuş üründür etiketi olmayan ürünlerin dondurularak satılması kesinlikle yasak olmalıdır. Vatandaşlarımızın sağlığı için bu konu hakkında hazırladığım soru önergemi meclis başkanlığına iletiyorum. Halkımızın sağlığı bizim için önemlidir” diye konuştu.

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Hasan
12.12.2022 22:26
SN.VEKİLİM yapmayın böyle...BİRİLERİ Şehir Hastanelerine MİLYONLARCA hasta garantisi vermişti...onu ne yapacağız...  
 
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