Son nefesine kadar davası ile yaşadı

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, sadece Kıbrıs Türkleri'nin değil, dünyada geniş bir coğrafyada yaşayan Türklerin efsane liderleri arasındaki yerini, hem tarih sayfalarına hem de milyonların gönüllerine nakşetti… Büyük lider, vefatından saatler önce, ağır hasta yatağında söylediği vasiyet gibi sözleriyle tarihe not düşüyordu. Kıbrıs konusunda izlenmesi gereken akılcı yolu işaret edip, Kıbrıs Türkü'nün Ada'da varlığını sürdürebilmesinin ana hatlarını, Ada'nın ve Kıbrıs sorununun gerçeklerini bir kez daha ortaya koyuyordu. Sürekli, "Toprağa, Bayrağa, Egemenliğe, Türkiye'ye, Türk askerine sahip çıkın, Türkiye'nin garantörlüğünden vazgeçmeyin, garantörlüğü sulandırmayın..." mesajları veren Denktaş, son anlarında Rumlara şöyle sesleniyordu: "Söyleyin onlara; burası bağımsız bir cumhuriyettir!..." Son sözleriydi bunlar... Gazeteci Züleyha Karaman, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın hastanedeki son günlerini ve "Söyleyin onlara, burası bağımsız bir cumhuriyettir!" sözünün hikayesini, "Bir Liderin Son Sözleri" isimli kitapta derledi.

Denktaş'ın söz sözlerinin tarihî bir vasiyet olduğuna ve son nefesinde "bağımsızlık" dediğine işaret eden Züleyha Karaman "Söyleyin onlara; burası bağımsız bir Cumhuriyettir! cümlesi hayattaki son sözleriydi. Rumlara hitaben söylenen bu söz aslında sadece Rumlar'a değil, tüm dünyaya bir mesaj, tarihî bir vasiyetti. Ölüm döşeğinde söylenen o söz, ölümünün üzerinden geçen 9 yılda, daha da önemli ve anlamlı bir söz haline geliyordu. Bunları derli toplu yazmasam, görevim eksik kalırdı." dedi.

Kitabın önsözünü kaleme alan gazeteci-yazar Ahmet Tolgay ise Denktaş'ın, hakkında yığınla yazı ve sayısız kitap yazılmış bir lider olduğunu belirterek, "Ama onun o çok zengin ve çok hareketli yaşamına veda ettiği acılı ve duygusal zaman kesitini dakikası dakikasına anlatan bir kitabı yazabilme olanağı sadece Züleyha Karaman'a nasip oldu... Çünkü büyük liderin yaşamının o son aşamasında Anadolu Ajansı Kıbrıs Temsilcisi olarak geceli gündüzlü hastaneyi mekan tutan, onun son günlerine dair hiç bilinmeyenleri dakik şekilde not defterine yazan, Denktaş'ın en yakınlarının duygularını onlarla yüzleşerek kayıt altına alan işinin ehli gazeteciydi... Gözlem ve tespitlerini kalıcı bir belgeye dönüştürmeseydi, mesleğine ve tarihe karşı haksızlık yapmış olacaktı..." ifadelerini kullandı.

Gazeteci-yazar Mesut Günsev de, kitabın sunuş yazısında, bu haberleri yazarken Züleyha Karaman'ın kalbini de ortaya koyduğunu belirterek, "Tarihe not düşmüş. Baş ucundan daha çok 'baş içi' bir kitaba daha imza atmış" ifadesine yer verdi.

Arşiv niteliğindeki çalışmada, ayrıca. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat arasında 18 Mart 2008'de şehitlikte geçen ve Denktaş'ın, "Hristofyas'a iki devletli çözümden yana olduğunu söyle" önerisinde bulunduğu bir sohbetin hikayesi de kitapta yer alıyor.

Melekler Yayıncılık

Tel:(0542) 836 93 31

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Şuşa ve Karabağ'ı tanımak isteyenlere

Azerbaycan romanının ikinci kuşağna mensup dünyaca ünlü yazar, 28 Mayıs 1918'de kurulmuş Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İstanbul'daki ilk ve son büyükelçisi Yusuf Vezir Çemenzeminli'nin 1937 yılında kaleme aldığı "Kan İçinde İki Ateş Arasında" romanı Kopernik Yayınları'ndan "İki Alev Arasında / Şuşa"nın Romanı" adıyla çıktı. Romanda 18. yüzyılın son yıllarında Karabağ Hanlığı'nda cereyan eden olaylar, Hanlığın Osmanlı İmparatorluğu'na ilhak etmesine ilişkin söylentiler, Tahran'dan Tiflis'e kadar geniş bir araziyi kontrolü altına almış Kacar İmparatorluğu kurucusu Ağa Muhammed Şah Kacar'ın Ağustos 1797'de Şuşa'da öldürülmesinin Türklüğün tarihinde açtığı derin yara v.d. Çemenzeminli'nin nefis edebi üslubuyla okura sunulurken Türk dillerinin ünlü şairlerinden ve Hanlık Sarayı'nın veziri Molla Penah Vagıf'ın bir gönül ve bir siyaset adamı olarak çalışmalarına geniş yer veriliyor.

Ağa Muhammed Şah'ın Şuşa'da öldürülmesi Kafkasya'da etki alanını genişletmeye çalışan Rus ve Kacar İmparatorlukları arasındaki mücadelede dengenin Rusya'nın lehine değişmesine neden olmuştur. Yusuf Vezir Çemenzeminli romanda kendi fantezilerine yer vermek yerine Karabağ bölgesinin örf ve geleneklerini ön plana çıkarmayı yeğlemiştir. Osmanlı döneminde olduğu gibi Cumhuriyet Türkiye'si için büyük önem arz eden Şuşa kentinde 15 Haziran 2021 tarihinde Türkiye ve Azerbaycan devlet başkanları arasında imzalanmış deklarasyondan sonra dünya roman geleneğinin büyük ustalarından biri Yusuf Vezir Çemenzeminli'nin "İki Alev Arasında / Şuşa'nın Romanı" eserinin Türkçe yayımlanması Karabağ bölgesinin ve özellikle Şuşa'nın tarihi geçmişine Türkiye'de ilginin daha da artmasına neden olacaktır.

Kopernik Yayınları

Tel:(0212) 812 92 45

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HAFTANIN KİTABI

Yadellerde kalan vatan

Kan keser sabahlar. Darağaçlarında sallandırılan körpe kuzular. Hürriyet yolunda, toprak uğrunda kendini meş'ale yapanlar. Feryat feryat göklere ağan hoyratlar, yürek paralayan feryatlar... Çiğnenen insan hakları... Iraklı Türkmen'in çektiği çileler... Akıl almaz işkenceler... Göz yaşlarından ıslanan sayfalar...

"Hasretin Adı Kerkük", 25 yıl doğduğu topraklara karşı hasretle kavrulan Prof. Dr. Suphi Saatçi'nin Kerkük'le kucaklaşmasının hikâyesi... Hasret ve duygu yüklü gezi notlarında, Kerkük'te, Erbil'de, Tuzhurmatı'da, Musul ve Telafer'de yaşayan Türkmenlerin çile dolu hayatları anlatılıyor. Bin yıldan beri Türkmenlerin vatan edindikleri toprakların yakın fotoğrafları...

Doyulmayan üslûpta kaleme alınan eserde, Türkmenler hakkında birinci elden bilgiler sunuluyor. Bir solukta okunan Irak Türkmenlerinin gerçek durumları.

Ötüken Neşriyat

Tel:(0212)251 03 50

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Bir devrin tanığından

Milliyetçi camianın içinde geçen yıllarının ardından Abdullah Kılıç, "Aykırı Yazılar"da, birikimleriyle, gözlemleriyle olanları yazıyor, olacaklara ışık tutuyor, tarihe not düşüyor. Tarih sürecinde Türk insanının iniş ve çıkışlarını derin vukufiyetle tahlil ediyor, şaşırtıyor, düşündürüyor. "Aykırı Yazılar"daki her bir yazı merak uyandırıyor, "Biz ne idik, ne olduk, nereye varırız?" sorularının cevapları kendiliğinden beliriyor. Var olabilmek için bilmek gerekir. Okursak öğreniriz ve biliriz. Aykırı Yazılar sizi zaman tünelinden geçiriyor, ufuk açıyor, geleceğe yol çiziyor.

Bilgeoğuz Yayınları

Tel:(0212) 527 33 65

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KÜTÜPHANEMDEN

Ateşten günlerde Kıbrıs Türk direnişi

Siyasal Bilgiler'de bir öğrenci iken gelecekte girmeyi düşündüğü diplomasi mesleğini yakından ilgilendiren kitaplara merak saran Emekli Büyükelçi Ercüment Yavuzalp o yıllarda bir karar alır. Diplomat olmaya hevesli bir öğrenci olan Ercüment Yavuzalap, "Eğer dışişleri mesleğine girebilir ve büyükelçiliğe yükselebilirsem ben de kitaplarını okuduğum büyükelçiler gibi anılarımı yazacağım" der.

Daha sonra Dışişleri Bakanlığı'na girip meslekte belli bir tecrübe edindikten sonra, uluslararası ilişkilerimizde görev alan kişilerin yaşadıkları, içinde aktif bir şekilde rol aldıkları olayları anılar şeklinde kaleme almanın, öğrencilik yıllarındaki tahminlerinin de ötesinde önem taşıyan bir hizmet olduğuna kanaat getiren Yavuzalp, yazmak için harekete geçer. İlk olarak Başbakan Adnan Menderes'in özel kalem müdürlüğünü yaptığı 27 Mayıs öncesi 15 aylık dönemi kaleme alır.

Ercüment Yavuzalp'in bugün bahsetmek istediğim ikinci kitabı "Kıbrıs Yangınında Büyükelçilik" 1993 yılında Bilgi Yayınevi tarafından yayınlanmış. 1967 yılının başından 1970 yılının sonuna kadar 4 yıl Kıbrıs'ta Büyükelçi olarak Türkiye'yi temsil eden Yavuzalp, millî Kıbrıs davamızın en sıkıntılı dönemlerinden birine ışık tutan eserini şu sözlerle takdim ediyor:

"Ada'daki kan ve zulüm döneminin 4 yılını Kıbrıs Türkü ile yaşadım. Görmeden tasavvuru mümkün olmayan sıkıntı ve eziyetlere rağmen Kıbrıs Türkünün varlığını nasıl bir özveri ve kararlılıkla savunduğunun yakın tanığı oldum. Kıbrıs'ta soydaşlarımızın verdiği bu mücadele, Türklük tarihinde şanlı bir gurur sayfasıdır."

(Ahmet Yabuloğlu)