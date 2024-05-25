Nesli tehlike altında olan Türk semenderi Dicle'de görüldü

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, Dicle Nehri'nin sularında endemik bir tür olan sarı benekli semender görüldü. Kırsal Değirmenli Mahallesi'nde gezintiye çıkan doğasever Murat Arukan, bölgede nadir görülen bir semenderle karşılaştı. Semenderin korunması ve neslinin devamı için bilinç oluşturmak isteyen Arukan, türün önemine dikkat çekti.

Ancak ne yazık ki, semenderlerin bazılarına insanlar tarafından zarar verildiğini ve korunmaları gerektiğini vurguladı. Bu nadir ve özel canlıların doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için toplumun desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtti.