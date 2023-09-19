Songül Öden'den karnı burnunda ilk poz. Ünlülerden yorum yağdı

Üç yıl önce iş insanı Arman Bıçakçı'yla dünyaevine giren ve şimdilerde bebek heyecanı yaşayan Songül Öden, son halini paylaştı.

Songül Öden'den karnı burnunda ilk poz. Ünlülerden yorum yağdı

Son olarak "Oğlum" adlı dizide boy gösteren Songül Öden, 2020 yılında iş insanı Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturmuştu.

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Gözlerden uzak mutlu evliliği süren ünlü oyuncunun geçtiğimiz aylarda bebek beklediği ortaya çıkmıştı. İlk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Öden, büyüyen karnını gözler önüne serdi.

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Ünlü oyuncu, paylaşımına "Hiç fotoğraf koymuyorum diye sitem ediyorsunuz. 5 aydır taşınmaya çalışıyorum, taşınmaktan daha kötü olan şey 'Hamileyken taşınmakmış' ... çeken bilir" notunu düştü.

Kız bebek bekleyen 44 yaşındaki Songül Öden'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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