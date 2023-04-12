Songül Öden kadına şiddete karşı geliştirilen 'AMBER'i tanıttı

(İHA) Kadına yönelik şiddet ile mücadelede şimdiye kadar önemli çalışmalara imza atan UNFPA Türkiye, kadınlar için yeni bir mobil uygulama geliştirdi.

AMBER isimli uygulamanın Emirgan’da gerçekleştirilen tanıtım toplantısına UNFPA Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami, Oyuncu ve UNFPA Türkiye Sözcüsü Songül Öden ve şarkıcı Edis Görgülü katıldı.

Toplantıda uygulamanın nasıl kullanılması gerektiği hakkında bilgiler verildi.

"2020'DEN BERİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

2020 yılından beridir bu uygulama üzerinde çalıştıklarını belirten oyuncu Songül Öden, "Yaklaşık 2020’den beri bu uygulama üzerinde çalışıyoruz. Gerçekten çok titiz bir çalışma oldu. Amacı Türkiye’deki tüm kadına şiddetle mücadele uygulamalarını ve çağrı butonlarını içinde bulunduran bir ajanda haline getirmek ve kadınlara kişisel, hukuki bilgiler vermek.

Aynı zamanda şiddet türlerini tanımlamak ve çeşitli anketler içerisinde bu şiddet türüne uğrayıp uğramadığını bilmesi ve kişinin bilgilenmesine yardımcı olmak.

Uygulamada bir navigasyon var, kendilerini güvende hissetmediklerinde bir başkasına çağrı yollayarak bir çeşit konum takibi oluşturmak gibi çok geniş bir ajanda. Bugün bunu herkesle paylaştığımız için mutluyuz.

İlk baktığınızda diğer kadın uygulamalarına benziyor. Kadınlarla ilgili çeşitli bilgilerin verildiği bir uygulama gibi gözüküyor. Fakat butona 4 kere tıkladığınızda sizi bambaşka bir sayfaya götürüyor.

Orada tehlike altında olup olmadığınızı, hangi adreslerin sizin için doğru adresler olduğunu, bulunduğunuz adrese en yakın kuruluşların neler olduğunu ve bazı hukuki bilgiler de veriyor” dedi.

“BENİ TANIYAN HERKESE..."

Basın açıklamasında konuşan şarkıcı Edis Görgülü, "Çok iyi ve interaktif çalışan bir uygulama. Aynı zamanda bir kadının başına gelen onlarca şeyin arasında şiddet özelinde günlük tutabilme ve bunu daha iyi algılayabilmesi adına da gördüğüm ilk uygulama.

Çünkü dünya ne yazık ki şiddet türleri konusunda çok haberdar değil. Çünkü şiddeti sadece fiziksel şiddet zannediyoruz.

Uygulamayı ne kadar yaymak gerekirse yaymaya çalışacağım. Beni tanıyan herkese uygulamayı duyurmaya gayret edeceğim" ifadelerini kullandı.