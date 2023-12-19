Sonunda bu da oldu, ambulansla zehir taşıdılar

Kaynak: İHA
Sonunda bu da oldu, ambulansla zehir taşıdılar
Ambulansı kullanarak uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştiren 3 şahıs Balıkesir’de yakalandı.

Balıkesir’de uyuşturucu sevkiyatı yaptığı anlaşılan bir ambulansa operasyon yapıldı. Ambulansta birçok uyuşturucu madde ve bir adet ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı anlaşılan ambulansa operasyon gerçekleştirildi. Operasyon İzmir- İstanbul otobanında yapıldı. Ekiplerle birlikte bulunan narkotik köpeği Danga, ambulansın içine gizlenmiş uyuşturucu maddeleri tespit etti.

Narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda; ambulansın içinde 9 kilo 14 gram Skunk esrar maddesi, bir adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet şarjör bulundu. 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Özel bir sağlık şirketinde çalıştığı öğrenildi. Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye götürüleceği bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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