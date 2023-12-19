İşte Thermoblock

Kaynak: İHA Muhabir: Cemile Balcı
İşte Thermoblock
Thermoblock ne işe yarar, kimlere uygulanır?

Deri veya mukoza yüzeyinde çıplak gözle ince çizgiler ya da noktalar şeklinde kendini gösteren kılcal damarların genişlemesiyle ortaya çıkıyor. Dr. Renda Cırcı, yaygın karşılaşılan bir sorun olan telenjiektaz ile ilgili bilgiler verdi. Genellikle açık tenli ve ince derili kişilerde görülür. Çevresel faktörler neden olabilir.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Renda Cırcı, “Bazı hastalarda gözle bile görülemeyecek kadar miniktir.” açıklamasında bulundu ve şunları söyledi:

“Thermoblock, radyofrekans ile üretilen ısının doğrudan damar duvarına uygulanır. Kılcal damarlar yok edilir. Seanslarda çok ince iğneler kullanılır. Yaygınlığına bağlı olarak Thermoblock seansları dakikalar içinde son bulur. Lazerden farklıdır. Thermoblock ile tüm damarlar anında ve tek seferde tedavi edilir.”

İHA

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