Sopayla döverek öldürüp, cesedini uçuruma attılar

Kaynak: DHA
Sopayla döverek öldürüp, cesedini uçuruma attılar

Giresun’da 50 gün önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Durmuş Demir’in ormanda cesedi bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, Demir’i döverek öldürüp, cesedini uçuruma attıklarını, olay yerinden ayrıldıkları kamyonetini de yaktıklarını itiraf etti.

Giresun’da merkez ilçede yaşayan Durmuş Demir, kamyonetiyle 2 Nisan tarihinde ayrıldığı evine bir daha dönmedi.

Ailesi tarafından yapılan kayıp başvurusunun ardından başlatılan çalışmalarda polis ve jandarma ekipleri Demir’e ulaşamadı.

Demir’in kamyoneti yanmış ise Keşap ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi’ndeki bir bahçede yanmış halde bulundu.

52 yaşındaki Demir’e ait bulguya kamyonette rastlanmayınca, cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Bölgede yer alan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, F.O., İ.O. ve O.A.’yı gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde Demir ile kent merkezinde buluştuktan sonra kamyonetiyle Ekin Yaylası’na gittiklerini, burada sopayla dövdükleri Demir’in cansız bedenini uçuruma attıklarını ve kamyoneti de ateşe verdiklerini itiraf etti.

Ekipler, şüphelilerin ifadesi ile yayladaki ormanda Demir’in cesedine ulaştı.

Demir’in naaşı, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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