Erdoğan’dan polisevine saldırı yorumu: CHP bir milli güvenlik sorunudur

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D ve CNN TÜRK ortak canlı yayınında Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin'in sorularını yanıtlıyor.

Erdoğan, Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili CHP'yi suçlayarak, “Cumhuriyet Halk Partisi bir milli güvenlik sorunudur” dedi.

Erdoğan, "CHP'nin teröristlerden birini gazeteci diye geçmişte savunmuş olması... Terör örgütü siyasi uzantısı parti yerine devletin sesine kulak vermiş olsalardı utanılacak duruma düşmezlerdi. Ancak utanmaları yok. Hapiste olanların gazeteci değil, terörist olduğunu en başından beri söyledik. Yargı bunları terörist oldukları için mahkum ediyor. Resmi internet sitelerinde de tutuklu gazeteci diye gösterdikleri raporu hala gezdiriyorlar. O zaman bu teröristin hala arkasındalar. Cumhuriyet Halk Partisi bir milli güvenlik sorunudur" ifadelerini kulllandı.

Ayrıca Erdoğan, "Yunanistan, NATO'da beraber olduğumuz bir ülke ama Türkiye'de NATO'da olan bir ülke. Biz NATO'da ilk 5 içerisindeyiz. Hem yaptığımız ödemelerle, hem kara kuvvetleriyle NATO'da bu kadar önemde olan bir ülkeyiz. ABD'nin bu adalara bu kadar silah, mühimmat göndermesi kabul edilebilir bir şey değil" diye konuştu.

Sosyal konut ptojesi üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun daire ihtiyacı mı var? Garanti istediğine göre böyle bir ihtiyacı var. Buyursun. Biz 1 milyon 250 bin TOKİ olarak konut yaptık. İlk defa bu alana girmiyoruz ki, kendimizi ispatlamışız. Esenler'de konut dağıtımı yaptık. Orada bir eve gittim ve mutluluklarını gördüm. Kemal Bey bak dürüst ol. Siyaset dürüstlüktür. Böyle enine boyuna aklına ne geliyorsa atmak değil. Biz attığımız adımla yeniden bir tarih yazıyoruz" dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

MERSİN'DEKİ TERÖR SALDIRISI

“Şehit Polisimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralımıza şifalar temenni ediyorum. Polislerimiz ve bekçilerimiz kahramanca mücadele verdiler. CHP'nin bu teröristlerden biri geçmişte gazeteci olarak savunmuş olması gündeme geldi. Devlerin sözüne kulak verselerdi böyle utanılacak duruma düşmezlerdi. Ancak utanmaları yok. Yargı bunları terörist oldukları için mahkum ediyor veya tutukluyor.

Resmi internet sitelerinde de tutuklu gazeteci diye gösterdikleri raporu hale gösteriyorlar. Yani hala teröristin arkasındalar. Bu teröristin çantasında kamera taşıdığını yazmışlar. O terörist sırt çantasında taşıdığı keleşle yaptı. 'Bunların yaptığı hükümet eleştirmesi değil, devlet düşmanlığı' derken bunları kast ediyorum. CHP milli güvenlik sorunudur. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Bunların mutlaka terörle, dağla bağlantısı var. Bunları bileceğiz, adımları ona göre atacağız. Bunlar yaptıkları "sokağa çıkın" demek suretiyle gençlerin ölmesine sebep olmadı mı?

YUNANİSTAN'A TEPKİ

Yunanistan, NATO'da beraber olduğumuz bir ülke ama Türkiye'de NATO'da olan bir ülke. Biz NATO'da ilk 5 içerisindeyiz. Hem yaptığımız ödemelerle, hem kara kuvvetleriyle NATO'da bu kadar önemde olan bir ülkeyiz. ABD'nin bu adalara bu kadar silah, mühimmat göndermesi kabul edilebilir bir şey değil.

Uluslararası yargı yolunu bunların tıkadıklarını görüyoruz. Bu Adalar'ı silahtan arındırmaları şart. Lozan'a göre buralar özel statüye tabi. Bizim Amerika'dan beklentimiz Yunanistan'ı yanlış hesaba sevk etmemesi ve uluslararası toplumun manipüle edilmesine izin vermemesidir.

DOĞU AKDENİZ

Amerika’nın Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ne içerik ne zamanlama bakımından izahı yoktur. Rum Yunan ikilisinin Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarı tehdit eden adımlarını görmezden gelen hatta teşvik eden Amerika, bu adımıyla adada silahlanma yarışına yol açacaktır. Biz de Kuzey Kıbrıs’ta ne gerekiyorsa bu adımları attık.

PUTİN'İN 'NÜKLEER' AÇIKLAMASI

Nükleer savaşa gitmenin bedeli, faturası felaket. Bunu konuşmayı bırak, düşünmemek gerekir. Diplomasi yoluyla bu işi çözmek, en isabetli adım olacaktır

UKRAYNA'DA REFERANDUM

Barış için ben umutsuz değilim ama bir anda netice alırız dersek bu da hayal olur. Referandum olayı sıkıntıyı getiriyor. Böyle bir referanduma gidilmeseydi de bunları diplomasi yoluyla çözebilseydik, çözebilselerdi. Zelenski 4 bölge ile ilgili desteklerimizi işitiyor. Putin ile görüşerek bu sorunu çözmemizi istiyor. Putin ile bu konuyu yarın etraflıca ele almayı düşünüyorum. Ukrayna'nın işgal altındaki bazı bölgelerindeki referandum kararı daha endişe verici. Diplomasi çabalarını zora sokuyor. Burada bir ilhak olabilir. Tanıdığım Sayın Putin kafasına bir şeyi koyduysa yapar

F-16 AÇIKLAMASI

Sayın Biden, kendi düşüncesinin F-16'ları ve diğer bütün parçaları vermekten yana olduğunu söyledi. Özellikle Savunma Bakanlarının yaptığı görüşmelerde bu istikamette yanıtlar alıyoruz. 'Cumhuriyetçilerden destek alamıyoruz' gibi yanıtlar aldık. Bu ziyaretimde cumhuriyetçilerle görüşmelerim oldu. Burada bana olumlu görüşmelerim oldu. Ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söylediler. 'Bu akşam döner dönmez, Türkiye'ye karşı olan tavrı olan kişi ve kişilerle görüşmeler yapacağız' dediler. Biden'ın sözünden hareketle netice bekliyoruz.

SURİYE'YE OPERASYON SORUSUNA YANIT

Suriye’de terör örgütü milli güvenliğimizi tehdit etmeye devam ederse bizim kararlı mücadelemiz devam edecektir. Sahada her türlü tedbiri alıyoruz. Bizim için esas unsuru milli güvenliğimiz oluşturuyor. Milli güvenliğimizi tehdit eden yerlere karşı gerekli adımı atarız

SURİYELİ SIĞINMACILARIN DÖNÜŞÜ

Yaptığımız briket evlere insanlar yavaş yavaş taşınmaya başladı. Alt yapısı ile her şeyi ile briket evler yaptık. Isınma noktasında da güneş enerjisi ile ısınma projesi yaptık. Suriyeliler için onurlu bir geri dönüş hazırlamamız lazım. CHP gibi 'biz geldiğimiz gibi bunları Suriye'ye süreceğiz' diyemeyiz. İnsani muamelemizi sürdüreceğiz. Yunan'ın baktığı gibi de göremeyiz. Botları nasıl şişlediklerini görüyoruz.

SOSYAL KONUT PROJESİ ÜZERİNDEN KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Sayın Kılıçdaroğlu'nun daire ihtiyacı mı var? Garanti istediğine göre böyle bir ihtiyacı var. Buyursun. Biz 1 milyon 250 bin TOKİ olarak konut yaptık. İlk defa bu alana girmiyoruz ki, kendimizi ispatlamışız. Esenler'de konut dağıtımı yaptık. Orada bir eve gittim ve mutluluklarını gördüm. Kemal Bey bak dürüst ol. Siyaset dürüstlüktür. Böyle enine boyuna aklına ne geliyorsa atmak değil. Biz attığımız adımla yeniden bir tarih yazıyoruz. Gençlerimizin başvurusu 1 milyon 715 bin. 5 milyona dayanan müraacat var. Projelerimizde ilk kazmayı 25 Ekim'de vuruyoruz. Derdimiz, Türkiye'nin 4 bir yanında nerelerde konut yapımına başlayacaksak, hepsine aynı anda temelleri atıp, bu işi başlatalım istiyoruz. En kısa zamanda kura tarihlerini açıklayarak bu adımları da açıklayacağız. Kuraya tabi tutmak suretiyle istiyoruz ki, vatandaşlarımıza bu sayıyı artırarak imkan tanıyalım.

Arsadaki sayıyı 1 milyona çıkartmak istiyoruz. Rakam 5'i yakalayınca, bize yeni bir adım atmak için Bakanımla konuştum. Biz altyapıyı yapacağız, o da evini yapacak. Çevre Şehircilik Bakanlığımız ekibiyle buralarda araştırmaları yapıp planlamayı yapacaklar. Ondan sonra hangi ilde ne kadar arsa, biz taktim edeceğiz. Bu adımı kura çekiminden önceye yetiştireceğiz. Dün akşam Murat Bey'e talimatı verdim. Arsa alacak olanlar, hemen buraya yönelsinler. Onların arsalarını da bu kuraya tabi tutalım. 1 milyon arsa, fazla olabilir ama az olmayacak. 250 bin konutla ilgili geçen bir programda açıklamıştım. Demiştim ki; Biz seçim sonrası 2. bir etaba başlayabiliriz. Şimdi şartlar bizi öyle uğraştırıyor ki, bu arsaların altyapısını yapalım, vatandaşlarımız da evlerini yapsın.”

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