24 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • TOKİ üzerinden 2-3 yıl geçen ihaleler için ne cevap verdi. Tek bir çivi bile çakılmayan projeler var

TOKİ üzerinden 2-3 yıl geçen ihaleler için ne cevap verdi. Tek bir çivi bile çakılmayan projeler var

TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesine ilişkin tartışmalar devam ederken yıllardır tek bir çivi bile çakılmayan projelere yönelik sorular ise sadece geçiştiriliyor.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 09:51
Takip Et

Tek bir çivi bile çakılmayan projeler var. TOKİ üzerinden 2-3 yıl geçen ihaleler için ne cevap verdi

TOKİ üzerinden 2-3 yıl geçen ihaleler için ne cevap verdi. Tek bir çivi bile çakılmayan projeler var
+
Aa
-

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) yürüttüğü 250 Bin Sosyal Konut Projesi için başvurular sürüyor. Projede aylık taksit ödemeleri sabit değil ve memur maaşı artışı oranı dikkate alınarak belirlenecek. AKP hükümetinin 2019 yılında başlattığı 100 bin sosyal konut projesiyle ilgili ise şikayetler var.

Peki TOKİ, ihalesi tamamlanmayan projeler ve yavaş ilerleyen inşaatlar için ne diyor?

Euronews’in derlediği haberine göre, işte vatandaşlardan gelen soru, eleştiri ve tepkiler ile bunlara TOKİ’nin verdiği yanıtlar:

Soru: “2019 Aralık tarihinde Alanya 250 sosyal konut duyurusu yapılan ve Mayıs 2020 de hak sahipleri belirlenen, ihalesi yapılıp sürekli olarak iptali olan en son 05.08.2022 tarihinde yapılmış ihaleli Alanya Toki evleri nezaman teslim edilecek?”

Cevap: “Söz konusu projemizin ihalesi değerlendirme aşamasındadır. Konutlarımızın teslim süresi, sözleşme imzalama tarihinden itibaren genel olarak 36 aydır.”

Soru: “2 yıl önce açıklanan 100 bin konut projesinde Bilecik Bozüyük te daha inşaatların temeli atılmadı, daireleri ne zaman teslim etmeyi düşünüyorsunuz? 2053 mü 2071 mi?”

Cevap: “Merhaba, Bilecik Bozuyük 340 konut projemiz yüzde 2 inşaat seviyesinde olup çalışmaları devam etmektedir.”

Soru: “Selam aleyküm usta Toki kurumsal başkan ve müdür arkadaşlar ben 20.12 2019 da Gaziantep Şehitkamil ilçesi kuzey şehir mah 100 bin konut 2200 proje ye yazıldım asil olarak çıktı ama henüz daha yeri bile belli değil nezam yapılıp bize teslim yapılacak 3 yıl oldu.”

Cevap: “Merhaba, Söz konusu projemizi inşa edecek yüklenici firmasının belirlenmesi için ihalesi yapılmış olup değerlendirme aşamasındadır.”

Soru: “Batman sason ilçesinde 3 yıldır başvurusunu yaptığımız konutlara hala bir açıklık getirmediniz yapacakmısınız iptal mi oldu?”

Cevap: “Projenin ihalesinin yapılmasına yönelik hassasiyetle çalışmalar devam etmekte olup en kısa süre içerisinde işlemler yapılacaktır.”

Soru: “Kırıkkale Yahşihan TOKİ 300 konut 3 sene oldu daha ortada hicbisi yok ne zaman basliyacaj şimdiye teslim edilirdi nolur yardımcı olun?”

Cevap: “Projenin ihalesinin yapılmasına yönelik hassasiyetle çalışmalar devam etmekte olup en kısa süre içerisinde işlemler yapılacaktır.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Faruk Yılmaz
24.09.2022 10:01
bizim vergilerle kurulan toki' nin kiptaşın kuruluş amacı fakire ev yapmaktı. bizde bu zamana kadar toki hep zengine çalıştı. hele Kiptaş tam allahlık 5 milyonluk dairemi olur la. Kapatın bu kurumları  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
1
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
2
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
3
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
4
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
5
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
6
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
7
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
﻿İzmir'de 38 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
﻿İzmir'de 38 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
﻿İzmir'de 38 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
﻿Otomobilin çarptığı genç ağır yaralandı
﻿Otomobilin çarptığı genç ağır yaralandı
﻿Otomobilin çarptığı genç ağır yaralandı
﻿Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Marek Hamsik gelecekte yapacağı mesleği açıkladı
﻿Marek Hamsik gelecekte yapacağı mesleği açıkladı
﻿Marek Hamsik gelecekte yapacağı mesleği açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.