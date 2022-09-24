TOKİ üzerinden 2-3 yıl geçen ihaleler için ne cevap verdi. Tek bir çivi bile çakılmayan projeler var

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) yürüttüğü 250 Bin Sosyal Konut Projesi için başvurular sürüyor. Projede aylık taksit ödemeleri sabit değil ve memur maaşı artışı oranı dikkate alınarak belirlenecek. AKP hükümetinin 2019 yılında başlattığı 100 bin sosyal konut projesiyle ilgili ise şikayetler var.

Peki TOKİ, ihalesi tamamlanmayan projeler ve yavaş ilerleyen inşaatlar için ne diyor?

Euronews’in derlediği haberine göre, işte vatandaşlardan gelen soru, eleştiri ve tepkiler ile bunlara TOKİ’nin verdiği yanıtlar:

Soru: “2019 Aralık tarihinde Alanya 250 sosyal konut duyurusu yapılan ve Mayıs 2020 de hak sahipleri belirlenen, ihalesi yapılıp sürekli olarak iptali olan en son 05.08.2022 tarihinde yapılmış ihaleli Alanya Toki evleri nezaman teslim edilecek?”

Cevap: “Söz konusu projemizin ihalesi değerlendirme aşamasındadır. Konutlarımızın teslim süresi, sözleşme imzalama tarihinden itibaren genel olarak 36 aydır.”

Soru: “2 yıl önce açıklanan 100 bin konut projesinde Bilecik Bozüyük te daha inşaatların temeli atılmadı, daireleri ne zaman teslim etmeyi düşünüyorsunuz? 2053 mü 2071 mi?”

Cevap: “Merhaba, Bilecik Bozuyük 340 konut projemiz yüzde 2 inşaat seviyesinde olup çalışmaları devam etmektedir.”

Soru: “Selam aleyküm usta Toki kurumsal başkan ve müdür arkadaşlar ben 20.12 2019 da Gaziantep Şehitkamil ilçesi kuzey şehir mah 100 bin konut 2200 proje ye yazıldım asil olarak çıktı ama henüz daha yeri bile belli değil nezam yapılıp bize teslim yapılacak 3 yıl oldu.”

Cevap: “Merhaba, Söz konusu projemizi inşa edecek yüklenici firmasının belirlenmesi için ihalesi yapılmış olup değerlendirme aşamasındadır.”

Soru: “Batman sason ilçesinde 3 yıldır başvurusunu yaptığımız konutlara hala bir açıklık getirmediniz yapacakmısınız iptal mi oldu?”

Cevap: “Projenin ihalesinin yapılmasına yönelik hassasiyetle çalışmalar devam etmekte olup en kısa süre içerisinde işlemler yapılacaktır.”

Soru: “Kırıkkale Yahşihan TOKİ 300 konut 3 sene oldu daha ortada hicbisi yok ne zaman basliyacaj şimdiye teslim edilirdi nolur yardımcı olun?”

Cevap: “Projenin ihalesinin yapılmasına yönelik hassasiyetle çalışmalar devam etmekte olup en kısa süre içerisinde işlemler yapılacaktır.”