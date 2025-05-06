Sosyal medya çılgınlığı… Neme lâzım, dikkat etmek lâzım!..

Anladım ki bu zamanda hiçbir şey gizli kalmıyormuş.

Hepimizin her şeyi sosyal medya ortamında dolaştırılıyor çünkü.

*

Doğru veya değil. Ama her şeyimiz ortada.

Yapmaya gör!..

Konuşmaya göre!..

Kimin neyi varsa dökülüveriyor orta yere.

Sonra da ayıkla pirincin taşını.

Anlat anlatabilirsen.

Diğer taraftan bakıldığında, kimsenin kimseden bir şey saklayamayacak oluşu, sanki birazcık da olsa iyi imiş gibi görünüyor!..

Dünlerden bugünlere ne bıraktıksa, bugünlerde hepsi de bir bir önümüze geliveriyor.

*

Demem şu ki adına ‘Sosyal medya’ denilen o mecrada, herkesin önüne:

Dün ne söyledin, bugün ne söylüyorsun?

Dün ne yaptın, bugün ne yapıyorsun?

Dün neydin bugün nesin?

Dün ile bugün arasında var olan bütün çelişkilerin cümle aleme açık öylece ortada duruveriyor.

Özellikle de önemli ve önemliymiş gibi görünen kişilere ait ne var ne yok seriliyor göz önüne.

Üstelik kendi ağızlarından.

*

Hani bu ara en çok da Sayın Cumhurbaşkanı’nın dünkü yaptıklarıyla bugünkü yaptıkları…

Dündeki söylemleriyle bugünlerdeki söylemleri dolaşıveriyor sosyal medyada.

Ama ne var ki hiçbirine de bir itiraz…

Bunlarla ilgili bir tekzip…

Bir yalanlama da gelmiyor hani.

Keşke gelmiş olsa!

*

Keşke yalanlama yapılsa!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının birbiriyle çelişen konuşmaları ortaya dökülünce insan şaşırıp kalıyor.

Videoları izlerken, dudak okuyorum, söyledikleriyle alt yazılar birbiriyle örtüşüyor.

Yine de birebir “Tamam bu doğrudur. Bu ne yaman çelişki” diye fikrimi beyan edemiyorum.

*

Niye beyan edemiyorum?

Çünkü ‘Yapay zekâ’ diye bir şey icad oldu, onunla her şey yapılıyor kardeşim.

Konuşmayan konuşturuluyor…

Söylenilmeyen söylettiriliyormuş gibi hani!..

Öyle olunca da tedirgin oluyor insan.

*

Hani diyorum ki Cumhurbaşkanıyla ilgili bu tür videolar ‘Yalanlansa’.

Yalanlanmadığı zaman da millet esas sanacak.

Ne yalan söyleyeyim yalanlanmayınca da ‘Demek ki yapay zeka ürünü değil, herhalde gerçek’ diyorum. O zaman da ben de esas sanıyorum, bir devlet adamının bu kadar çelişkili olabileceğine de hayret ediyorum.

*

Belki de o nedenle Sayın Cumhurbaşkanı’nın anketlerdeki güvenilirlik oranı aşağılara doğru gidiyor.

Hani, “Hiç olmazsa birkaçının yalan olduğu söylense” diyorum.

Demek ki söylenemiyor, yapacak bir şey yok!

Yok da yarın yapılacak seçimlerde de Sayın Erdoğan’ın işi çok zormuş gibi görünüyor.

Sosyal medyaya bakıldığında öyle.

Hatta kendilerini öven paylaşımlar dahi zarar verebilir kendisine…

Güven zaafa uğrayınca, bunu düzeltmek çok güç!..

İnanın bana doğru söylüyorum!

Baksanıza Konya’da sıradan Anadolu kadınları isyandalar, neler söylüyorlar.

*

Demem şu ki; siyaset yapıyorsanız ağzınızdan çıkana dikkat edeceksiniz.

Elin oğlu dünde yaptıklarınızı, bugün pat diye koyuveriyor önümüze.

O zaman da ayıkla pirincin taşını.

*

Öyle olunca da:

“Neme lâzım, dikkat etmek lâzım!..” diyorum.