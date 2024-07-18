Sosyal medya fenomeni İlahici Ali'ye silahlı saldırı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sosyal medya fenomeni İlahici Ali'ye silahlı saldırı

İlahici Ali adıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Ali Özdemir'e silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda Özdemir yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada 'İlahici Ali' adıyla bilinen Ali Özdemir'e silahlı saldırı yapıldı.

Dün gece saat 03.00 sıralarında gerçekleşen olan Havaalanı Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sosyal medyada İlahici Ali adıyla bilinen fenomen Ali Özdemir, takipçileriyle buluşmak için Konya’dan İstanbul’a geldi. Özdemir, geceyi geçirmek için Esenler’de bir eve gitmek istediği sırada tanımadığını söylediği bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Silah sesleri üzerine cama çıkan mahalle sakinleri kanlar içerisinde yerde yatan Özdemir’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Özdemir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

"KURŞUNLAR BACAĞINA İSABET ETMİŞTİ"

Özdemir’e ilk müdahaleyi yapan Furkan Çoban, “Gece 03.00 sıralarında 4 el silah sesi geldi. Camdan baktığımızda bir kişinin yerde yattığını gördük ve müdahale etmek için aşağıya indik. Kurşunlar bacağına isabet etmişti. Şanslıydı ki sağlıkçı bir kişi vardı. Durumunun nasıl olduğunu bilmiyorum. İnşallah iyidir. İlahici Ali olduğunu söylediler. Zaten siması da tanıdık gelmişti. İnternetten baktığımızda o olduğunu gördük dedi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheliyle İlahici Ali’nin bir süre konuştuğu daha sonra ise şüphelinin belinde çıkardığı silahla ateş ettikten sonra kaçtığı görülüyor.

82648-7.jpg

82648-6.jpg

82648-4.jpg

82648-5.jpg

82648-3.jpg

82648-2.jpg

82648-1.jpg

82648.jpg

İlgili Haberler
Dubai emirinin kızı kocasını sosyal medyadan 3 kere ‘Boş ol’ diyerek boşadı
Kelebek çalmak için Rusya'dan geldi. 1472 tane yakalandı rekor ceza kesildi
Başbakanın boyuyla dalga geçti 180 bin TL para cezası verildi
Son Haberler
Mehmet Büyükekşi'yi evine gönderenleri açıkladı Spor
Mehmet Büyükekşi'yi evine gönderenleri açıkladı
PKK’lı 3 terörist teslim oldu Gündem
PKK’lı 3 terörist teslim oldu
AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken 75 yaşındaki adama gözaltı Gündem
AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken 75 yaşındaki adama gözaltı
Ev kiralamadan önce iki kez düşüneceksiniz. Yüzde 25 sınırı sonrası kiracılara büyük darbe Ekonomi
Ev kiralamadan önce iki kez düşüneceksiniz. Yüzde 25 sınırı sonrası kiracılara büyük darbe
Bu bir başkaldırıdır. Böyle yıktılar Büyükekşi'yi. Ali Koç 'Gidecek' dedi ve gitti Spor
Bu bir başkaldırıdır. Böyle yıktılar Büyükekşi'yi. Ali Koç 'Gidecek' dedi ve gitti
İzmir Buca'da orman yangını. Dumanlar yüzünden uçuşlar durduruldu Gündem
İzmir Buca'da orman yangını. Dumanlar yüzünden uçuşlar durduruldu