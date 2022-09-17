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Sosyal medya hesabı çalanlara eş zamanlı operasyon: 10 ilde 19 kişi tutuklandı

Bazı kullanıcı hesaplarını çalan sosyal medya hackerlarına İzmir merkezli 10 ilde operasyon başlatıldı.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 14:03
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Sosyal medya hesabı çalanlara eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi

Sosyal medya hesabı çalanlara eş zamanlı operasyon: 10 ilde 19 kişi tutuklandı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 ilde operasyon başlatıldığını açıkladı. 19 şüphelinin ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarından yüksek kazançlı "forex" yatırımıyla ilgili paylaşımlarda bulunulduğunu açıkladı. Hesaplarda ekli kişilerin güvenini kazanıp kendileriyle iletişime geçen kişilerden yüksek kazanç vaadiyle yatırım danışmanlığı ücreti adı altında para talep ettikleri ve bu kişilere yüksek para kazandıkları yönünde sahte dekontlar düzenledikleri duyuruldu. Dolandırıcıların kazanılan parayı alabilmeleri için vergi, dosya masrafı adı altında ücret aldıkları ve işlemlerin legal olduğuna inandırmak için Adalet Bakanlığının resmi kurum logosunu ve sitesine ait ekran resimlerinin bulunduğu çeşitli belge ve resim göndererek dolandırıcılık yaptığını ifade etti.

İzmir'de 9, ülke genelinde 121 kişiyi dolandırıp yaklaşık 1 milyon 800 bin lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen şüphelilerin gözaltına alınması için savcılık talimatı ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon başlatıldı

Öte yandan, operasyonun İzmir'in yanı sıra Van, Gaziantep, Adana, Antalya, Batman, Hatay, Manisa, Mersin ve Trabzon illerinde eş zamanlı yapıldığı aktarıldı.

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