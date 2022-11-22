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Hadise sosyal medyadan isyan etti. Bir buçuk senedir taciz ediliyorum

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir grup tarafından bir buçuk senedir taciz edildiğini ifade ederek, "Ben Hadise’yim diye rahatlıkla bunu yapabileceklerini mi düşünüyorlar?" dedi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 23:28
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Sosyal medya hesabından tacizi ifşa eden Hadise sert bir açıklamada bulundu

Hadise sosyal medyadan isyan etti. Bir buçuk senedir taciz ediliyorum
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Hadise, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda adeta isyan etti.

Uzun zamandır bir grup tarafından tehdit ve şantaja maruz kaldığını, taciz edildiğini belirten Hadise, açıklamasına, "Bu mesajım tehdit ve taciz edilen tüm kadınlara; susmayın. Ben de susmuyorum ve asla susmayacağım" ifadesiyle başladı. 

Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bu mesajım tehdit ve taciz edilen tüm kadınlara; susmayın. Ben de susmuyorum ve asla susmayacağım. 

Elbette Hadise olmanın, ünlü olmanın bir bedeli olacak.

Ünlü isimler olarak göz önündeyiz bizi seven de olacak sevmeyen de.

Beni biliyorsunuz, genelde konuşmam. Adalete hep güvenirim. Ama bu sefer söyleyeceklerim var!

Müzikle mutlu olan, işime aşık olan ve aileme bakan bir insanım. Ben hayatı, hayatımı ve sevenlerimi çok seviyorum. Siz istediğiniz sürece ben sahnelerde olacağım, şarkılarımı söylemeye devam edeceğim.

Kariyerim boyunca kimseyle polemiğe girmedim. Bana Roberto Carlos bacaklı diyenler oldu, obez diyenler oldu ve daha neler söylendi ama ben hep sustum. Asla polemiğe girmedim.

Ben her şeyden önce bir kadınım, bir insanım. Ben bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum.

Bu insanlara göre kaç kere hamile kaldım, kaç kere kürtaj yaptırdım. Geçtiğimiz günlerde göz doktorundan çıkarken bana Yine kürtaj yaptırmıştır dedi bu grup.

Bu insanlara göre metres oldum, bu insanlara göre bel altı ne geliyorsa aklınıza çoğuna maruz kaldım. Bu insanlar tarafından bana tam bir buçuk yıldır şantaj yapılıyor.

İnsan diyorum ama insanlığa sığacak bir şey değil bu yaptıkları.

Ben onlara ait bir malzeme değilim, ben bir insanım.

Özel hayatıma resmen tecavüz ediyor bu insanlar. Şantaj, tehdit… Ben Hadise’yim diye rahatlıkla bunu yapabileceklerini mi düşünüyorlar?

Ben artık burdan tüm kadınlara, adalet bakanımıza, adalet sistemimize sesleniyorum.

Bu yapılan şantaj, tehdit resmen özel hayatıma tecavüz!

Hiçbir kadın ünlü ya da ünsüz bu şekilde tehdit edilemez, hiç kimseye böyle bir şantaj yapılamaz.

Bu tecavüzün durması için savaşacağım! Sadece kendim için değil, benim gibi aynı şeyleri yaşayan, yaşayacak olan kadınlar ve kadın meslektaşlarım için savaşacağım.

Siz kimsiniz? Allah mısınız?

Bu dünyada kimseye verecek hesabım yok!

Burdan Türk adaletine sesleniyorum ve güveniyorum.

Bu her insan hakkında bel altı konuşma hakkını kendinde gören programların kesinlikle kontrol altına alınması gerekiyor, magazin dediğiniz şey insanları tehdit etmek değildir."

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