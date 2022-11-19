Hadise korumasız adım atmıyor. Doktora gitti

Şarkıcı Hadise 30 Nisan'da evlendiği iş insanı Mehmet Dinçerler'den 5 ay sonra boşanmıştı.

Boşanma sonrası eski neşesine kavuşan Hadise, Nişantaşı'nda bir göz doktorundan çıkarken görüntülendi.

"OPERASYON GEÇİRDİM"

"Minik bir operasyon geçirdim" diyen Hadise, özel hayat sorularını yanıtsız bıraktı. Öte yandan Hadise'ye korumasının da eşlik ettiği görüldü.