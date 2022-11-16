Hadise'nin mini elbisesinin fiyatı tartışma yarattı. ''Bir karış kumaş var''

Şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini bitirdikten sonra 40 milyon TL'ye Yeniköy'den aldığı yalı dairesi ile gündeme gelmişti.

Sahnelerde fırtına gibi esen Hadise son olarak siyah süper mini elbisesiyle ve iddialı danslarıyla olay olmuştu.

Son konserinde mini elbisesiyle resmen şov yapan Hadise, bu kez de sahnede giydiği kıyafetin ücretiyle konuşuldu.

Kombin fiyatı belli olan Hadise, mini elbisesine tam 44 bin TL verdi. Ünlü şarkıcının çizmesi ise 12 bin TL. Ünlü şarkıcının kıyafeti sosyal medyada tartışma yaratırken, pek çok kişi, "Bir karış kumaş", "Ne gerek var bir kere kullandığınız şeylere bu parayı vermeye" , "Aynısını annem bir saatte diker" şeklinde yorumlarda bulundu.