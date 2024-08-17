Sosyal medya platformu X, Brezilya ofisini kapattı

Kaynak: AA
Sosyal medya platformu X, Brezilya ofisini kapattı

Sosyal medya platformu X, Brezilya'daki temsilcisinin sansür emirlerine uymaması halinde "tutuklanmakla tehdit edilmesi" nedeniyle bu ülkedeki ofisini "derhal" kapatma kararı aldığını açıkladı.

X’in Küresel Hükümet İlişkiler Departmanı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Brezilya Yüksek Mahkeme Başkanı Alexandre de Moraes'ın, X'in ülkedeki yasal temsilcisini sansür emirlerine uymadığı takdirde "tutuklamakla tehdit ettiği" belirtildi.

Açıklamada, Moraes'in bu eylemleri "gizli bir emirle" gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Yüksek Mahkemeye yaptığımız sayısız başvurunun dikkate alınmamasına, Brezilya kamuoyunun bu emirler hakkında bilgilendirilmemesine ve Brezilyalı personelimizin platformumuzda içeriğin engellenip engellenmediği konusunda hiçbir sorumluluğu ya da kontrolü olmamasına rağmen, Moraes, hukuki sürece saygı göstermek yerine Brezilya'daki personelimizi tehdit etmeyi tercih etmiştir" denildi.

Personelin güvenliğini korumak adına Brezilya'daki ofisin "derhal kapatılması" kararı alındığı belirtilen açıklamada, X hizmetinin Brezilya halkına sunulmaya devam edileceği bildirildi. Açıklamada, bu durumun sorumluluğunun "yalnızca" Moraes'e ait olduğu vurgulandı ve "Onun eylemleri demokratik yönetimle bağdaşmamaktadır. Brezilya halkının yapması gereken bir seçim var: demokrasi ya da Alexandre de Moraes" ifadesine yer verildi.

X'in sahibi Elon Musk da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Brezilya'daki ofislerini kapatma kararının zor olduğunu belirterek, "Alexandre de Moraes'in (yasa dışı) gizli sansürü ve özel bilgilerin devredilmesi taleplerini kabul etmiş olsaydık, eylemlerimizi utanç duymadan açıklamamızın bir yolu yoktu" dedi.

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