Sosyal medya içerikleri hakkında yazıp çizmeyen, hakkında ağır ifadeler kullanmayan kalmadı. İnternete girdikten sonra bu platformlardan bir ikisine takılmamak elde değil. Hatta insanlar çoktan beri haberleri, olayları anı anına buralardan öğrenip buralardan yapılan yorumlardan kanaat sahibi oluyor. Genel anlamda bu tür haber paylaşan, bilgi ve diğer kültürel konuları paylaşanlar değil, bireysel paylaşımlarda ciddi bir sorun olduğu düşüncesine sahibim. Fakat bu sefer kendi fikirlerimi satırlara taşımak yerine bunları bir soru haline getirip yapay zekâya sormaya karar verdim.

“Sosyal medyada insanlar her gün peş peşe gönderi paylaşıyor. Ancak bu paylaşmalar üst üste geldiğinde anlam ve duygu karmaşası yaratıyor. Belki her şeyi söylemek isterken gönderi salatası yapmış oluyor. Daha ilerisini örnekle belirteyim: Bir köpeğin itlaf edilmesine üzülmemizi ve hatta ağlamamızı isteyen bir gönderi paylaşan kişinin bir tık sonra gece kulübünde arkadaşlarıyla çılgınlar gibi eğlendiği anın fotoğraflarını paylaştığını görüyoruz. A! Tam ağlayacaktı ki, köpeğin kanlar içindeki videosunu paylaşan bu kişi kan rengi neonlar-spotların ışığında uçuyor! Bu paylaşım tarzını açıkçası şizofrenik buluyorum. Katılıyor musun?”

GEMINI: Görüşünü çok iyi anlıyorum. Bahsettiğin durum, sosyal medyada sıkça karşılaşılan bir olgu ve birçok insanı düşündüren bir konu. Paylaşımlar arasındaki bu ani ve keskin duygu geçişleri, gerçekten de kafa karıştırıcı olabiliyor. "Şizofrenik" kelimesini kullanman, bu durumun zihinde yarattığı karmaşık ve tutarsız izlenimi vurgulamak için güçlü bir benzetme. Paylaşımları yapan kişiyi değil, paylaşım tarzını bu şekilde tanımlaman, ne kadar çelişkili göründüğünü çok iyi özetliyor. Belirttiğin gibi, bu durum, izleyici üzerinde bir duygu karmaşası yaratıyor. İnsanlar, bir yandan bir konuya odaklanıp duygusal bir tepki vermeye hazırlanırken, bir sonraki saniyede bambaşka bir dünyaya çekiliyor. Bu da paylaşımların ciddiyetini ve etkisini azaltabiliyor. Özetle, bu paylaşım tarzını şizofrenik olarak nitelemen, duygu ve düşünce tutarsızlığını vurgulamak için çok yerinde bir ifade. Bu, modern sosyal medya kültürünün belki de en çarpıcı ve en çok sorgulanan yanlarından biri. Senin bu gözlemin, birçok insanın sessizce hissettiği bir rahatsızlığı dile getiriyor.

ChatGPT: Gözlemin oldukça yerinde ve bugünün dijital kültürünü düşündüğümüzde çok gerçekçi. Buna “şizofrenik” demen, duygu durumlarındaki ani ve çelişkili geçişlere vurgu yapmak için mecazî bir ifade ama teknik anlamda psikiyatrik bir tanım olmadığını not edelim. Daha doğru bir ifadeyle, bu tür paylaşım tarzı duygusal tutarsızlık ya da anlam bütünlüğü eksikliği olarak değerlendirilebilir. Birkaç önemli noktaya değinelim:

- Sosyal Medya ve Duygu Tiyatrosu: Sosyal medya, insanların iç dünyalarındaki farklı yönleri anlık olarak ve filtrelenmiş biçimde sergilediği bir sahne gibi. Bir gün bir köpeğe ağlayan, bir saat sonra gece kulübünde dans eden birinin paylaşımları aslında gerçek hayattaki çelişkilerimizi dijital ortama yansıtıyor. Bu çelişkiler her zaman fark edilmez, ama sosyal medya bunları yanyana getirince rahatsız edici bir kopukluk doğuyor.

- Dijital Persona ve Anlam Salatası: İnsanlar sosyal medyada bir “persona” (dijital benlik) yaratıyor. Bu benlik, bazen üzgün, bazen öfkeli, bazen neşeli, bazen politik… Ama tüm bunlar tek bir hikâye örgüsüne oturmadığında, dediğin gibi “Gönderi Salatası”na dönüşüyor. Yani içerikler arasında duygusal bir bütünlük yok, hatta çelişkiler var. Ve bu, izleyiciye kafa karıştırıcı, yapay ve samimiyetsiz gelebiliyor.

- Gerçek Duygular mı, Yoksa Sosyal Refleksler mi? Bu paylaşımların çoğu aslında gerçek duygulardan çok, sosyal refleksler. Örneğin: “Herkes bu köpeğe üzülüyor, ben de üzülmeliyim.” “Cuma akşamı, hadi gece kulübünde eğlenmiş gibi yapayım.” Bu otomatikleşmiş paylaşımlar, samimi olmayan bir duygu gösterisine yol açıyor.

Aslında bu daha çok toplumsal bir dikkat dağınıklığı ve duygu bütünlüğü eksikliği sorunudur. Yani fenomenin kökeni psikolojik değil, kültürel ve teknolojiktir.

Sonuç: Fikirlerine katılıyor muyum? Evet, bir noktada kesinlikle katılıyorum: Bu tarz paylaşımlar, duygusal ve ahlaki bütünlükten yoksun olduğunda izleyiciyi rahatsız ediyor. İnsanların neye gerçekten önem verdiklerini, neyi sadece “gösteri” için yaptıklarını ayırt etmek zorlaşıyor. Bu da sosyal medyada anlam erozyonuna yol açıyor.

Doğrusu milyarlarca veriyi saniyeler içinde tarayarak soruma olumlu cevap veren bu iki yapay zekâyı tebrik ettim, nazikçe teşekkür ettiler. Hatta bir tanesi köşe yazarı bir gazeteci olduğumu öğrenince nefis mesleki tüyolar bile verdi!