Serenay Sarıkaya sette şarkı söylediği anları paylaştı! Sosyal medya yıkıldı 

Dijital platformda yayınlanan yeni dizisi ‘Şahmaran’ ile gündemde olan oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından setteki anlarını paylaştı. Sarıkaya'nın sette sık sık arabesk şarkı söylediği görüldü.

Geçtiğimiz günlerde dizinin galasına güzelliği ile damga vuran Sarıkaya, ilerleyen saatlerde sahneye çıkarak Yıldız Tilbe'nin şarkısını seslendirmişti. Sosyal medyada gündem olan video, kısa sürede büyük beğeni toplamıştı.

Serenay Sarıkaya, bu kez sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Setteki anılarını takipçilerinin beğenisine sunan Sarıkaya, şarkı söylediği anlara da yer verdi.

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Müslüm Gürses'in şarkılarını söylediği görülen Sarıkaya, hayranlarından tam not aldı.