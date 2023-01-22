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'Aile' dizisinin ilk afişi paylaşıldı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünü paylaştığı merakla beklenen 'Aile' dizisinin ilk afişi yayınlandı. Romantik afiş diziyi merakla bekleyeneleri daha da heyecanlandırdı

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 15:12
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın dizisi 'Aile'nin ilk afişi paylaşıldı

'Aile' dizisinin ilk afişi paylaşıldı
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Son dönemde projeden projeye koşan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya, Aile dizisinin başrolünü paylaşacak. Senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı, yönetmenliğini de Ahmet Katıksız'ın üstlendiği dizi Show TV'de yayınlanacak.

İLK AFİŞ PAYLAŞILDI

İkilinin heyecan yaratan dizisinden geçtiğimiz günlerde setten ilk kareler gelmişti. Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizinin ilk afişi paylaşıldı. Romantik afiş ikilinin hayranlarını daha da heyecanlandırdı.

ÜNLÜ İSİMLER BU DİZİDE BULUŞTU

Dikkat çeken hikayesiyle şimdiden merak edilmeye başlanan Aile dizisinin kadrosunda Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan, Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer alıyor.

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