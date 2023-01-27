Şahmaran'ın dünya çapında ne kadar izlendiği ortaya çıktı. Yapımcısı açıkladı

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Şahmaran dizisi, geçtiğimiz hafta cuma günü Netflix'te izleyicisiyle buluştu. Dizinin yapımcısı Burak Sağyaşar merak edilen izlenme oranlarını açıkladı.

"İLK 3 GÜNDE 17 MİLYON SAAT İZLENME"

Alacakaranlık'a benzetilen yapım, sosyal medyada eleştiri kadar beğeni de almıştı.

Şahmaran'ın yapımcısı Burak Sağyaşar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İlk üç günde, tüm dünyada, nasıl yani, 17 milyon saat izlenme mi?" diyerek, büyük bir başarı yakaladıklarını açıkladı.

ŞAHMARAN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur.

Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.