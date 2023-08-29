Sosyal medyada gördüğü videodan etkilenen çocuğun vücut derisinin üçte biri çıkarıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki İ.Y, 23 Temmuz'da ailesinin evde olmadığı bir sırada sosyal medyada gördüğü videodan etkilenerek kolonyayla kendini yaktı.

Üzerindeki gömleğe kolonya döken İ.Y, daha sonra gömleği ateşe verdi. Gömleğin alev almasıyla çocuğun vücudunun üçte bire yakın kısmı yandı.

SAĞLAM YERLERİNDEN DERİ NAKLİ YAPILDI

Komşularının yardımıyla Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk müdahaleden sonra İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesine gönderildi.

SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akgün Oral tarafından yapılan muayenede, çocuk için acil deri nakli yapılmasına karar verildi.

Oral'ın başkanlığındaki ameliyat ekibi, İ.Y'nin vücudunda yanan bölümlerin yerine vücudunun sağlam yerlerinden aldıkları derileri nakletti.

Bir süre yoğun bakımda tedavi gören çocuğun yanık merkezindeki tedavisi sürüyor.

"VÜCUT DERİSİNİN ÜÇTE BİRİ ÇIKARILDI"

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Akgün Oral, yakın zamanda benzer bir olaya tanık olduğunu söyledi. Oral, aynı dönemde, yaralanmış 7 yaşında bir çocuğun da hastanelerine getirildiğini ve bu çocuğu da ameliyat ettiklerini ifade etti.

İ.Y'nin daha ağır şekilde yaralandığını ve ameliyatının 7 saat sürdüğünü kaydeden Oral, "Vücut derisinin neredeyse üçte biri çıkarıldı ve vücudun başka yerlerinden greft dediğimiz deri parçaları alınıp bu yanık saha üzerine uygulanarak nakil ameliyatı yapıldı" diye konuştu.

"NE TÜR VİDEOLAR İZLEDİKLERİNİ TAKİP ETMELİYİZ"

Aileleri de sosyal medyadaki benzer videolarla ilgili uyaran Oral, şunları kaydetti:

"Aynı anda bir çocuk yanık merkezinde, benzer videolar izleyerek yaralanan iki çocuğun yatırılması tesadüfle izah edilebilecek bir durum değildir. Toplumsal bir farkındalığın oluşturulması lazım. İşte bu noktada anne babaların devreye girmesi lazım.

Hepimiz çocuklarımızın eline boş zamanlarında cep telefonunu alıp videoları izlemelerine müsaade ediyoruz ama ne tür videolar izlediklerini takip etmemiz gerekiyor. Çünkü çocuklar bu seyrettikleri videoların, ciddi şekilde etkisi altında kalıyorlar ve anne babalarının haberi olmadan maalesef aynı şeyleri denemeye çalışıyorlar."