Sosyal medyada gördüğü videodan etkilenen çocuğun vücut derisinin üçte biri çıkarıldı

Sosyal medyada gördüğü videodan etkilenen 9 yaşındaki çocuk, kolonyayla kendini yaktı. Çocuğun vücudundaki derinin üçte ikisi çıkarıldı.

KAYNAK: AA
Sosyal medyada gördüğü videodan etkilenen çocuğun vücut derisinin üçte biri çıkarıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki İ.Y, 23 Temmuz'da ailesinin evde olmadığı bir sırada sosyal medyada gördüğü videodan etkilenerek kolonyayla kendini yaktı.

Üzerindeki gömleğe kolonya döken İ.Y, daha sonra gömleği ateşe verdi. Gömleğin alev almasıyla çocuğun vücudunun üçte bire yakın kısmı yandı.

uzerine-kolonya-dokup-yakti.webp

SAĞLAM YERLERİNDEN DERİ NAKLİ YAPILDI

Komşularının yardımıyla Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk müdahaleden sonra İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesine gönderildi.

SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akgün Oral tarafından yapılan muayenede, çocuk için acil deri nakli yapılmasına karar verildi.

Oral'ın başkanlığındaki ameliyat ekibi, İ.Y'nin vücudunda yanan bölümlerin yerine vücudunun sağlam yerlerinden aldıkları derileri nakletti.

Bir süre yoğun bakımda tedavi gören çocuğun yanık merkezindeki tedavisi sürüyor.

cocuk.webp

"VÜCUT DERİSİNİN ÜÇTE BİRİ ÇIKARILDI"

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Akgün Oral, yakın zamanda benzer bir olaya tanık olduğunu söyledi. Oral, aynı dönemde, yaralanmış 7 yaşında bir çocuğun da hastanelerine getirildiğini ve bu çocuğu da ameliyat ettiklerini ifade etti.

İ.Y'nin daha ağır şekilde yaralandığını ve ameliyatının 7 saat sürdüğünü kaydeden Oral, "Vücut derisinin neredeyse üçte biri çıkarıldı ve vücudun başka yerlerinden greft dediğimiz deri parçaları alınıp bu yanık saha üzerine uygulanarak nakil ameliyatı yapıldı" diye konuştu.

dr-oral.webp

"NE TÜR VİDEOLAR İZLEDİKLERİNİ TAKİP ETMELİYİZ"

Aileleri de sosyal medyadaki benzer videolarla ilgili uyaran Oral, şunları kaydetti:

"Aynı anda bir çocuk yanık merkezinde, benzer videolar izleyerek yaralanan iki çocuğun yatırılması tesadüfle izah edilebilecek bir durum değildir. Toplumsal bir farkındalığın oluşturulması lazım. İşte bu noktada anne babaların devreye girmesi lazım.

Hepimiz çocuklarımızın eline boş zamanlarında cep telefonunu alıp videoları izlemelerine müsaade ediyoruz ama ne tür videolar izlediklerini takip etmemiz gerekiyor. Çünkü çocuklar bu seyrettikleri videoların, ciddi şekilde etkisi altında kalıyorlar ve anne babalarının haberi olmadan maalesef aynı şeyleri denemeye çalışıyorlar."

İlgili Haberler
Belediye binası önünde kendini yakmaya kalktı
Belediye binası önünde kendini yakmaya kalktı
Benzin döküp kendini yakan adam öldü
Benzin döküp kendini yakan adam öldü
2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar olayında anne cezaevinde kolonya ile yakıldı
Kolonya içtiği iddia edilen adam öldü
Kolonyadaki büyük tehlike
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
Son Haberler
Ailesini kurşun yağmuruna tuttu: 1 ölü, 6 ağır yaralı Güncel
Ailesini kurşun yağmuruna tuttu: 1 ölü, 6 ağır yaralı
Devrilen traktörün altında kalan işçi hayatını kaybetti Güncel
Devrilen traktörün altında kalan işçi hayatını kaybetti
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftine hastanede sürpriz ziyaret Güncel
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftine hastanede sürpriz ziyaret
Tanker kazasında 8 kişi yanarak can verdi Güncel
Tanker kazasında 8 kişi yanarak can verdi
Dondurma parası çıkmayan babayı üç çocuğunun yanında tekme tokat dövdüler! Allah belanızı versin kapatın o dükkanı Güncel
Dondurma parası çıkmayan babayı üç çocuğunun yanında tekme tokat dövdüler! Allah belanızı versin kapatın o dükkanı
Yolculuklarda ‘çocuksuz alan’ dönemi başlıyor Güncel
Yolculuklarda ‘çocuksuz alan’ dönemi başlıyor
Duha suresi nasıl okunur? Duha suresinin anlamı ve faziletleri nelerdir? Keşfet
Duha suresi nasıl okunur? Duha suresinin anlamı ve faziletleri nelerdir?