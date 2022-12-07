7 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bahçesine giren timsahı çöp kutusuyla yakaladı

Yabancı bir ülkede bir adamın bahçesine giren timsahı uzaklaştırmak için çöp kutusu kullanarak yakaladığı görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 11:07
Takip Et

Sosyal medyada viral oldu. Bir adam bahçesindeki timsahı uzaklaştırmak için çöp kutusu kullanarak timsahı içeriye kilitledi

Bahçesine giren timsahı çöp kutusuyla yakaladı
+
Aa
-

Bahçesine giren timsaha karşı çöp kovasıyla mücadele veren bir adamı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Odatv'de yer alan habere göre, Adam çöp kutusunun kapağını açtı timsahı bir köşeye sıkıştırarak çöp kutusunun içine atmayı planladı.

Timsahı köşeye sıkıştıran adam çöp kutusunun kapağını kapatarak timsahın kafesine bir darbe indirdi ve hayvanın sersemlemesini sağladı.

Daha sonra çöp kutusunun ağzını timsaha daha da yakınlaştıran adam timsahı kutunun içine atmayı zor da olsa başardı.

Çöp kutusunun içine girmemek için uzun bir süre mücadele eden timsah sonunda pes ederek kutunun içinde kilitli kaldı.

Ev sahibi daha sonra çöp kutusunu bahçesinden uzak bir alan götürdü ve kapağı açarak kaçtı. Çöp kutusunun açılmasıyla birlikte timsah özgürlüğüne kavuşmanın sevinciyle hızla olay yerinden uzaklaştı.

Adamın timsahla olan mücadelesi sosyal medyada gündem oldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
1
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
2
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
3
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
4
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
5
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
6
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
7
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Öğrenci servisi devrildi. Yaralılar var
﻿Öğrenci servisi devrildi. Yaralılar var
﻿Öğrenci servisi devrildi. Yaralılar var
﻿Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
﻿Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
﻿Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
﻿Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu
﻿Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu
﻿Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu
﻿Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
﻿Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
﻿Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.