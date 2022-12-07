Bahçesine giren timsahı çöp kutusuyla yakaladı

Bahçesine giren timsaha karşı çöp kovasıyla mücadele veren bir adamı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Odatv'de yer alan habere göre, Adam çöp kutusunun kapağını açtı timsahı bir köşeye sıkıştırarak çöp kutusunun içine atmayı planladı.

Timsahı köşeye sıkıştıran adam çöp kutusunun kapağını kapatarak timsahın kafesine bir darbe indirdi ve hayvanın sersemlemesini sağladı.

Daha sonra çöp kutusunun ağzını timsaha daha da yakınlaştıran adam timsahı kutunun içine atmayı zor da olsa başardı.

Çöp kutusunun içine girmemek için uzun bir süre mücadele eden timsah sonunda pes ederek kutunun içinde kilitli kaldı.

Ev sahibi daha sonra çöp kutusunu bahçesinden uzak bir alan götürdü ve kapağı açarak kaçtı. Çöp kutusunun açılmasıyla birlikte timsah özgürlüğüne kavuşmanın sevinciyle hızla olay yerinden uzaklaştı.

Adamın timsahla olan mücadelesi sosyal medyada gündem oldu.