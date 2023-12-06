Sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonu. Hesaplarda 107 milyon TL giriş ve 100 milyon TL çıkış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Instagram’da gerçek kişilerin hesaplarını sahte yöntemlerle ele geçirip, hesap sahipleri gibi davranarak arkadaşlarına yüksek kazanç vaat edip dolandırdıkları ortaya çıktı.

Dolandırdıkları paraları başka hesaplara aktarıp, kendilerine veya başkalarına ait yeni hesaplarla resmi bahis sitelerine yatırdıkları belirlendi. Paraları burada bir süre tuttuktan sonra farklı hesaplara dağıtarak çektikleri tespit edilen şüphelilerin, bu şekilde ‘suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama’ suçunu da işledikleri anlaşıldı. Şüphelilerin banka hareketlerine bakıldığında, toplam 107 milyon TL giriş ve 100 milyon TL çıkış olduğu görüldü. Olayla ilgili 34 şüpheli tespit edilirken, bunlardan 7’sinin hapiste, 4’ünün de yurt dışında olduğu belirlendi.

23 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı ve 16’sı gözaltına alındı. 1’i yurt dışında 7 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.