Dolandırıcıların emeklileri nasıl dolandırdığı ortaya çıktı. Şimdi de MASAK yöntemini buldular

Özellikle cep telefonlarına gönderilen mesajlardaki linklerin tıklanması üzerine bir dolandırıcılık düzenleyen sahtekarlar şimdi de Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) adını kullanarak emeklileri dolandırmak istediler.
Gönderdikleri mesajda "Sn. Kullanıcı dijital para hesabınız MASAK inceleme anlaşması sebebiyle kısıtlanmıştır. Kısıtlanmayı kaldırınız" ifadelerine yer veriliyor.
Telefonunda mesajı gören emeklinin bu linki tıklaması halindeyse kişinin şahsi hesaplarına erişim sağlanıyor ve hesaplarındaki paralar çalınıyor.
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