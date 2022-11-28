Soylu Twitter'da sohbet odasında açıkladı: Anıtkabir'i patlatacaklardı

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'de katıldığı sohbet odasında İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı ile ilgili konuştu.

Soylu, 2020-2022 yılları arasında Türkiye'de yapılmak üzere Suriye'de planlanan 81 terör saldırısı girişiminin engellendiğini belirterek "Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı. Taksim saldırganı teröristin sözde eşi olan Bilal'in YPG üniformalı fotoğrafları da ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

"ANITKABİR'DE KEŞİF YAPTI"

Bayrampaşa'daki bir terör saldırısının engellendiğini kaydeden Soylu, “Eğer biz saldırganı yakalamamış olsaydık Bayrampaşa Forum AVM'de tarihin en büyük patlamalarından birisi gerçekleşmiş olacaktı" dedi.

Harem'de düzenlenmesi planlanan başka bir terör saldırısının da engellendiğini söyleyen Soylu, "PKK terör örgütünün koordine ettiği İbrahim Zala, Ramazan Aslan ve Yaşar Samur isimli 3 örgüt mensubu 29 Nisan 2021 tarihinde İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Sigara paketlerine gizlenmiş, 5 kg ağırlığında telefon düzenekli patlayıcı ele geçirildi. Ve bunu Harem'de patlatacaklardı” diye konuştu.

Ayrıca geçmiş yıllarda Anıtkabir'de de keşif yapan bir teröristin de yakalandığını söyleyen Soylu, "Ankara'da 2,5 yıl önce Anıtkabir'i patlatacaklardı. Saldırgan DEAŞ mensubuydu. Bunu keşif aşamasından beri takip ettik, saldırıyı önledik" dedi.