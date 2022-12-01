Soylu ve Nebati imzaladı: 17 kişi ve 4 şirketin mal varlıkları donduruldu

'IŞİD ile iltisaklı' olduğu gerekçesiyle 17 kişi ve 4 şirketin Türkiye'deki mal varlığı donduruldu.
23/11/2022 tarihli karar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzalarıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
'IŞİD ile iltisaklı' olduğu gerekçesiyle 17 kişi ve 4 şirketin Türkiye'deki mal varlığı donduruldu.
23/11/2022 tarihli karar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzalarıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
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