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Soylu ve Nebati imzaladı: 17 kişi ve 4 şirketin mal varlıkları donduruldu

'IŞİD'le bağlantılı' olduğu gerekçesiyle 17 kişi ve 4 şirketin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 04:43
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Soylu ve Nebati imzaladı: 17 kişi ve 4 şirketin mal varlıkları donduruldu

Soylu ve Nebati imzaladı: 17 kişi ve 4 şirketin mal varlıkları donduruldu
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'IŞİD ile iltisaklı' olduğu gerekçesiyle 17 kişi ve 4 şirketin Türkiye'deki mal varlığı donduruldu.

23/11/2022 tarihli karar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzalarıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

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