İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 557 terörist çalışan var” açıklamalarının ardından İBB çalışanı Nuri Başkapan Soylu ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında üç kuruşluk dava açmıştı. Dava görülen ilk duruşmanın ardından sonlandı ve tazminat talebi reddedildi.

İBB Çalışanı Nuri Başkapan, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında "İBB’de 557 terörist" açıklamaları nedeniyle üç kuruşluk dava açtı. Davanın ilk duruşması 29 Kasım 2022 tarihinde görüldü. Soylu’nun avukatı üç kuruşluk dava ile müvekkiline hakaret edildiğini öne sürdü.

Soylu’nun avukatı Uğur Kızılca, yaptığı savunmada “Müvekkilim İçişleri Bakanı’dır. Hazırlanan rapor doğrultusunda elindeki bilgileri siyaset yapma özgürlüğü ve düşünce ve kanaat açıklama özgürlüğü kapsamında açıklamıştır. İsim vermemiştir. Genel verilerle açıklama yapmıştır” ifadelerini kullandı.

Başkapan, Soylu’nun açıklama yaptığı sırada elinde bir raporun olmadığını söyledi. Mahkeme ilk duruşmada davayı bitirdi ve tazminat talebini reddetti.

SOYLU SAYIYI YÜKSELTTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İBB’de 1668 kişinin veya yakınının terör örgütleri ile ilişkili olduğunu söyledi.

Soylu’ yaptığı açıklamada, “Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili olarak, “İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı ve iltisakına dair kaydı bulunduğu belirlenmiştir. Söz konusu 1668 kişinin terör örgütlerine göre dağılımı şöyledir: FETÖ/PDY 875, PKK/KCK 432, DHKP/C 143, THKP/C 66, TKP/ML 64, MLKP 33, DEAŞ 3, El Kaide 1 ve diğer örgütler 51” ifadelerini kullandı.