1 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı

İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı

İBB çalışanın Süleyman Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonlandı. İşte karar ve ayrıntıları...

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 08:39
Takip Et

İBB çalışanın Süleyman Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı

İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı
+
Aa
-

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 557 terörist çalışan var” açıklamalarının ardından İBB çalışanı Nuri Başkapan Soylu ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında üç kuruşluk dava açmıştı. Dava görülen ilk duruşmanın ardından sonlandı ve  tazminat talebi reddedildi.

İBB Çalışanı Nuri Başkapan, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında "İBB’de 557 terörist" açıklamaları nedeniyle üç kuruşluk dava açtı. Davanın ilk duruşması 29 Kasım 2022 tarihinde görüldü. Soylu’nun avukatı üç kuruşluk dava ile müvekkiline hakaret edildiğini öne sürdü.

Soylu’nun avukatı Uğur Kızılca, yaptığı savunmada “Müvekkilim İçişleri Bakanı’dır. Hazırlanan rapor doğrultusunda elindeki bilgileri siyaset yapma özgürlüğü ve düşünce ve kanaat açıklama özgürlüğü kapsamında açıklamıştır. İsim vermemiştir. Genel verilerle açıklama yapmıştır” ifadelerini kullandı.

Başkapan, Soylu’nun açıklama yaptığı sırada elinde bir raporun olmadığını söyledi. Mahkeme ilk duruşmada davayı bitirdi ve tazminat talebini reddetti.

SOYLU SAYIYI YÜKSELTTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İBB’de 1668 kişinin veya yakınının terör örgütleri ile ilişkili olduğunu söyledi.

Soylu’ yaptığı açıklamada, “Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili olarak, “İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı ve iltisakına dair kaydı bulunduğu belirlenmiştir. Söz konusu 1668 kişinin terör örgütlerine göre dağılımı şöyledir: FETÖ/PDY 875, PKK/KCK 432, DHKP/C 143, THKP/C 66, TKP/ML 64, MLKP 33, DEAŞ 3, El Kaide 1 ve diğer örgütler 51” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Hasan emmi
1.12.2022 09:16
Yazık. Soyluda şaşırdı. Ne dediğini bilmiyor. Birr gün üç. Ertesi günü beş. Karar bile veremiyor. Kafasında ya seçimi kaybedersek sonum nolur diye düşünüyor.  
 
ilayda yunus emre turk
1.12.2022 08:51
üç kuruş çok fazla, 3 metelik ikisi içinse eh...  
 
İktidar olursa beraat, başkası olursa bas cezayı
1.12.2022 08:46
"siyaset yapma özgürlüğü ve düşünce ve kanaat açıklama özgürlüğü kapsamında." Siyaset yapma özgürlüğü insanları kandırmayı, çamur atmayı kapsar mı? Bir tek bunlara düşünce ve kanaat özgürlüğü var.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Siz nasıl sütten çıkma ak kaşık oldunuz? Sedat Pekeri siz beslediniz mafya babası oldu, Zekeriya Öz FETÖ'cü. AKP'li Metin Külünk'ü gençler perişan etti
1
﻿Siz nasıl sütten çıkma ak kaşık oldunuz? Sedat Pekeri siz beslediniz mafya babası oldu, Zekeriya Öz FETÖ'cü. AKP'li Metin Külünk'ü gençler perişan etti
﻿Siz nasıl sütten çıkma ak kaşık oldunuz? Sedat Pekeri siz beslediniz mafya babası oldu, Zekeriya Öz FETÖ'cü. AKP'li Metin Külünk'ü gençler perişan etti
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
2
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿İşte Uğur Dündar'ın yeni kanalı. Ekranlara geri dönüyor
3
﻿İşte Uğur Dündar'ın yeni kanalı. Ekranlara geri dönüyor
﻿İşte Uğur Dündar'ın yeni kanalı. Ekranlara geri dönüyor
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
4
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
5
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
6
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
7
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
﻿Boğaz ağrısı için ne yapmalı
﻿Boğaz ağrısı için ne yapmalı
﻿Boğaz ağrısı için ne yapmalı
﻿13'üncü kattan düşen yüksek lisans öğrencisi öldü
﻿13'üncü kattan düşen yüksek lisans öğrencisi öldü
﻿13'üncü kattan düşen yüksek lisans öğrencisi öldü
﻿İki grup arasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
﻿İki grup arasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
﻿İki grup arasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
﻿Bahçeşehir Üniversitesi 136 personel alacak
﻿Bahçeşehir Üniversitesi 136 personel alacak
﻿Bahçeşehir Üniversitesi 136 personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.