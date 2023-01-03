﻿Yer: İstanbul: Eylem hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından elde edilen bilgiler kapsamında IŞİD terör örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Bu çalışmalar sonucu, özellikle turistlerin ve halkın yoğun olduğu bölgelerde saldırı gerçekleştirilmesi yönündeki propaganda içerikli paylaşımlarda bulunan ve tehdit içerikli video çeken M.A.'nın yakalanması için 29 Aralık 2022'de operasyon düzenledi. Operasyonda, M.A. yakalanırken, adresinde yapılan aramalarda IŞİD terör örgütünün sözde flama, bayrakları ve bunların yapımında kullanılan şablon, boya ve kalıplar ile şüpheli tarafından hazırlanan "yalnız kurt" eyleminde kullanacağı tahmin edilen bıçak, keser gibi materyaller ele geçirildi.

Dijital materyallerde yapılan incelemelerde ise şüphelinin, eylem ve faaliyette bulunmak üzere yeni katılan bir şüpheliyi terör örgütüne biat ettirdiğine dair video da bulundu. Ele geçirilen dokümanlardan, şüphelinin ülkede bulunan yerli ve yabancı turistlere, turizm tesislerine yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adli makamlara sevk edilen M.A, tutuklandı. (ANKA)