''İBB'de 505 terörist vardı'' diyen Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 120

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sabah yazarı Şebnem Bursalı'ya yaptığı açıklamada yurt içindeki terörist sayınının 120 civarına indiğini söyledi. Soylu’nun bu açıklamaları birkaç gün önce yaptığı “Terör iltisaklı 505 kişiyi İmamoğlu işe almıştır.” açıklamasını akıllara getirdi.

Türkiye’de terör örgütlerinin faaliyetlerine ilişkin konuşan Soylu, “Yılda 5558 kişinin katılım yaptığı PKK'ya, 2022 yılında sadece 54 kişi katılmıştır. 2016 temmuz ayında yaklaşık 2.475-2.780 bandında tahmin edilen yurt içi terörist sayısı bugün 120 civarına gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

Soylu’nun açıklamaları şöyle:

“YURT İÇİ TERÖRİST SAYISI BUGÜN 120 CİVARINA GELMİŞTİR”

"Tüm dünyada olumsuzlukların en çok arttığı, bölgesel krizlerin ve istikrarsızlıkların doruk noktaya çıktığı, terör örgütlerinin batılı gelişmiş ülkeler tarafından araçsallaştırılmasının zirve yaptığı, terör örgütlerine eskiden el altından yapılan yardımların bugün alenen ve en yüksek seviyede yapıldığı, Türkiye'nin istikrarsızlaştırılması için organizasyonlar ve fonlar kurulduğu bir dönemde, Türkiye her alanda önemli başarıları ortaya koymuştur. Yılda 5558 kişinin katılım yaptığı PKK'ya, 2022 yılında sadece 54 kişi katılmıştır. 2016 temmuz ayında yaklaşık 2.475-2.780 bandında tahmin edilen yurt içi terörist sayısı bugün 120 civarına gelmiştir. 2016 yılında, taciz ateşinden bombalı eyleme kadar farklı başlıklarda yılda 3.542 terör eylemi gerçekleşiyordu. Bu sayı azaldı, 2022'de 178'le kapandı. Uyuşturucu madde bağlantılı ölümler, 2017'de 941'di. 2022 yılı kasım ayı verilerine göre 146'dır. Sayılar siyaset yapmaz, yalan da söylemez.

"UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN 112 ORGANİZE SUÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLMİŞTİR"

Kılıçdaroğlu pek çok konuda olduğu gibi uyuşturucu mücadelesinde de cahildir ve bu cehaletini, bizatihi organize suç çetelerinin adamlarından aldığı suflelerle örtmeye çalışmaktadır. Bu ülkede uyuşturucu ticareti yapan 112 organize suç çetesi çökertilmiştir ve uyuşturucu imal ticaret suçuna ilk kez bulaşan şüpheli sayısı, 2018 yılından itibaren azalışa geçmiştir. 2022 yılı Avrupa uyuşturucu raporuna göre, 1 milyon kişi başına, uyuşturucu bağlantılı ölüm sayısı, dünya genelinde 35, Avrupa genelinde 16.7, ABD'de 324 Türkiye'de ise 4.7'dir. Toplam sayı olarak da ülkemizde 2017'de uyuşturucudan hayatını kaybedenlerin sayısı 941'dir. Verilen mücadele neticesinde her yıl azalarak bu sayı 2021'de 270'e düştü. 2022'de bu rakam146'dır. Bunlar sizce uyuşturucu ile mücadelede başarısız olan bir ülkenin verileri olabilir mi?

"CUMHUR İTTİFAKI HASBİDİR, MİLLET İTTİFAKI İSE HESABÎDİR"

Cumhur İttifakı her yönüyle bir değerler ittifakıdır. Tarihimizi, medeniyetimizi, milletimizi, gelenek ve göreneğimizi, inancımızı ifade etmektedir. Bir mücadeleyle bir milletin nasıl muasır ve muzaffer olduğunu ifade etmektedir. Cumhur İttifakı'nın içinde Selçuklu da vardır, Osmanlı da vardır, güzel Cumhuriyetimiz de vardır, Buhara da vardır, Mekke-i Mükkereme de vardır, Çanakkale'de vardır, Dumlupınar da vardır. Böyle bir değerler zemini üzerine oturmuştur. Oysa 6'lı masa, tam da batının istediği gibi, değerleri karmaşıklaşmış, sadece menfaatlere odaklanmış, tarihini, bugünü ve geleceğini umursamaz bir yapıya sahiptir. Cumhur İttifakı hasbidir, Millet İttifakı ise hesabîdir.

Çizdiği siyasi çerçeve içerisinde Akşener'in girdiği her yerde güvensizlik oluşturduğu aşikârdır. Ben merkezli ve dağıtıcı bir rolü olduğu da aşikârdır. Vefadan yoksun olduğu da aşikârdır. Siyaseti hakkaniyetle izleyen herkes, bunu açıkça görür. Haliyle Aziz milletimiz de bunları görüyor, biliyor, yaşanmışlıkları var ve bu anlamda doğru bir feraseti var. Geri kalanı 6'lı masanın sorunudur."