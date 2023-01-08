MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi 

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, “Teröre ve teröriste geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!” ifadelerin yer verdi.(AA)
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