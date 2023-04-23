Soylu’nun mitingi AKP’nin bitişinin resmi

Bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ufak çaplı mitingini yakından izleme fırsatı buldum.

Soylu seçimlerde İstanbul 2. Bölge 1.sıradan aday bildiğiniz üzere, yani bölgenin en güçlü ve en çok oy toplaması beklenen adayı.

Dolayısıyla Soylu diğer adaylardan daha çok geziyor, esnaf geziyor, miting düzenliyor, halkla temaslarda bulunuyor.

AKP’nin şimdiye kadar seçimlerde birinci parti çıkmasındaki en büyük etkenlerden birinin halkla doğrudan temas kurmak olduğunu bilen Soylu, en ücra köşelere kadar gidiyor vekillik uğrunda!

Bugün de Bayrampaşa’daydı Soylu.

Biliyorsunuz Soylu’nun doğup büyüdüğü Gaziosmanpaşa ile sınır komşusu Bayrampaşa.

AKP’nin de kalelerinden biri!

Son seçimlerde AKP yüzde 48, Erdoğan ise yüzde 55.7 oy aldı Bayrampaşa’dan!

Soylu, Kastamonulular Derneği’ni ziyaret etti, ziyaret sonrası ufak da bir miting yaptı!

Şunu söylemeden geçmeyeyim Soylu yanında bir adet Togg da getirmişti, hani şu her vatandaşın alabileceği söylenen 953 bin TL’lik yerli ve milli aracımız!

Soylu’nun etrafında toplanan bir avuç insanın üçte biri Togg ile fotoğraf çektirme yarışındayken Soylu seçim otobüsünün üzerinde Kılıçdaroğlu’na, İmamoğlu’na sallamakla meşguldü!

Ayrıca belirtmem gerekir ki kalabalığın geri kalanının üçte biri de Soylu’nun dağıttığı oyuncaklardan almaya çalışan çocuklardan oluşuyordu!

Soylu kendisini dinlemeye gelen bir avuç insanın üçte birine seslendi anlayacağınız!

Soylu dedi ki; Amerika Başkanını takmayan bir ülkeyiz, yerli ve milli savunmamızı yüzde 80’lere çıkardık, yerli tankımızı da yapıyoruz!

Ayrıca dedi ki “Bir ailenin başı açık kızına subay, polis olabilirsin; başı kapalı olana ise olamazsın dediler” dedi.

“Erdoğan’dan önce İstanbul kokuyordu. 11-12 yaşındaydım, Haliç’in kenarından geçmektense mezarlıktan geçip eve gitmeye cesaret ediyorduk. Benim hayatıma dokunan kısmı bu” dedi.

Demek ki o yüzden o kadar hakaret ettiği adama lider dedi ve AKP'ye geçti!

“İstanbul’u sel bastığında ‘İmamoğlu nerede çağırın konuşalım’ dedim. Baktık Erzurum’da kayakta” dedi.

“Kılıçdaroğlu ‘Hak, Muhammed, Ali yolundayım diyor’. Hak- Muhammed-Ali’nin yolunda LGBT var mı, PKK ile iş tutmak var mı?” dedi.

“Aile yapımızı bozmaya çalışıyorlar” dedi.

Dedi de dedi kısacası.

Geçen gün Esenler’de yaptığı konuşmanın kopyası anlayacağınız!

Bekledim, bekledim, bekledim, ne zaman ekonomiden bahsedecek diye bekledim!

En azından mahvettiğimiz ekonomiyi şöyle şöyle yaparak toparlayacağız demesini bekledim!

Ne zaman 5 lira olan simitten, 30 lira olan soğandan, 40 lira olan patatesten bahsedecek diye bekledim!

Ne zaman asgari ücretin 8 bin 506 lira olmasına rağmen, açlık sınırının 9 bin 425 lira, yoksulluk sınırının 30 bin 700 TL olmasından bahsedecek diye bekledim durdum.

Heyhat ne gezer!

Soylu’dan bunları beklerken ağzında diş, üstünde giyecek doğru düzgün kıyafet olmayan vatandaşların Togg ile fotoğraf çektirme sırasına girdiklerini de hayretler içinde izledim!

Ağzında diş, üstünde kıyafet yok derken bir gerçekten bahsediyorum, mübalağa yapmıyorum!

Gerçekten ağzında diş, üstünde doğru düzgün kıyafet olmayan insanlardan vardı bugün orada!

AKP’ye bu halden ötürü hesap sorması gereken insanların girdikleri halden bahsediyorum!

‘Ben de Togg istiyorum’ diyerek arabaya koşan kadınları gözlerimle gördüm!

Ama hayatta o arabayı alamayacaklarını da adım gibi biliyorum!

Her ne kadar böyle vatandaşlar kalsa da bir avuç azınlık kaldıklarını da gördüm!

Eskiden hatırlıyorum AKP’nin esnaf ziyaretleri bile bundan daha coşkulu ve kalabalık olurdu!

Anladığım iktidar Togg Togg dedikçe vatandaş AKP’ye yok yok demeye başlamış bile!