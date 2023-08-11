Soylu’ya yakın isim AKP’de kazan kaldırdı

Editör: Ersoy Özdem

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın isimlerden, Osman Diyadin Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Diyadin, AKP'de Tayyip Erdoğan dışında kimsenin bulunmaz Hint kumaşı olmadığını söyledi. Osman Diyadin, "O nedenle sözde AK Parti ama özde AKP olanlar (herkes kendini iyi biliyor) önce aynaya bakmalı!.." ifadelerini kullandı.

“AKP’LİLER BU GÜCÜ NEREDEN ALIYOR”

Osman Diyadin şunları yazdı:

"Sormak istiyorum..

AKP' LİLER

AK PARTİ' LİLERLE

HESAPLAŞMA

GÜCÜNÜ

NEREDEN

ALIYOR?

Bu nasıl soru demeyin...

Dost acı söyler!..

AK Parti CHP'den iktidarı teslim alan bir parti olarak bugün karşımızda değil ki!..

AK Parti 22 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın omuzlarında, milletin desteği ile büyüyen tarihe damgasını vuran bir büyük bir dava olarak karşımızda...

Bu davada emek var...

Bu davada gözyaşı var...

Bu davada mücadele var...

Bu davada kimsesizler var...

Bu davada 15 Temmuz ruhu var...

O nedenle..

Bu davaya gönül vermiş büyük mücadeleler vermiş Tayyip Erdoğan'ın yolunda ölümüne var olmuş AK Partili insanları bu davaya emek vermekte tereddüt etmiş AKP'lilerin kırması, küstürmesi bir hak olamaz...

Hakkı ise bu ihanet olur...

Bilmeliler ki...

AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında hiç kimse bulunmaz hind kumaşı değildir!..

Ne oldum dememeli insan...

Ne olacağım demeli..

O nedenle sözde AK Parti ama özde AKP olanlar (herkes kendini iyi biliyor) önce aynaya bakmalı!..

Kılıç kalkan oyunu oynamıyoruz!

Hele Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde asla!..

Dost acı söyler...

Baltaşı taşa vuruyorsunuz!.."