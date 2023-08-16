Süleyman Soylu’nun bakanlık koltuğundaki son gününde yaptığı intikam hareketi ortaya çıktı

Süleyman Soylu’nun arasının açık olduğu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan’a yönelik son bir harekette bulunduğu iddia edildi.

Süleyman Soylu’nun bakanlık koltuğundaki son gününde yaptığı intikam hareketi ortaya çıktı

Halktv’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturmasından bir gün önce ise Çalışkan’a 'kınama cezası' verildiği öne sürüldü.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan’ın arasındaki 'gerilim' uzun yıllara dayanıyordu.

GERİLİM UZUN YILLARDIR VAR

İntihar eden Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın ölümüyle ilgili İstanbul’da yürütülen soruşturmada da Süleyman Soylu’nun adı geçmişti. Soylu, bu nedenlerle Çalışkan’ı geçmişte görevden almak istemiş ve bunu büyük bir ‘çalışma’ sonucu başarmıştı. Çalışkan’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevinden alınmasının ardından Çalışkan’ın tüm kadrosu tayin dönemi olmamasına rağmen yurdun dört bir yanına sürülmüştü.

soylu-20181018093418-scaled.jpg

PEKER’E KORUMA

Ancak ikili arasındaki gerilim Mayıs 2021’de ortaya çıktı. Suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının gündemin ilk sıralarında olduğu süreçte, bir televizyonun canlı yayınına katılan Soylu, Sedat Peker’e özel polis koruması verilmesiyle ilgili Çalışkan’ı suçlamıştı.

“TOPLUM SOYLU’DAN RAHATSIZ” DEDİ

Eski Bakan Soylu’nun Çalışkan’ı suçlamasının ardından o dönem konuşan Mustafa Çalışkan, Soylu hakkındaki iddialarına ilişkin, “Allah’a sığınıyorum” demişti. “Soylu tarafından açığa alınmayı bekliyor musunuz?” şeklindeki sorumuza ise Çalışkan, “Türkiye’deki en dürüst insanı neden dolayı açığa alacaklar çok merak ediyorum. Çıksın bir görelim bakalım. Türkiye’de insanlar var. Dürüst siyasetçiler var. En başta Sayın Cumhurbaşkanı var. Mustafa Çalışkan gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl alacak bir görelim bakalım. Çok merak ettim” diye yanıt vermişti. “Soylu’nun açıklamaları sizde herhangi bir rahatsızlık yaratmıyor mu?” soruma ise Çalışkan, “Bence toplum rahatsız. Benim rahatsız olmam çok da önemli değil” ifadelerini kullanmıştı

oo.jpg

DAVA AÇTI

Mustafa Çalışkan’ın bu açıklamaları o dönem gündeme bomba gibi düşmüştü. İkili arasındaki gerilim net bir şekilde ilk kez ortaya çıkarken Çalışkan hakkında soruşturma başlattığı ortaya çıktı. 2 Haziran tarihinde ise Çalışkan’a kınama cezası verildi. 2 Haziran tarihinde Soylu milletvekili seçilmişti. Ancak henüz Meclis’te yemin etmemişti. Çalışkan’a verilen bu cezanın ertesi günü İstanbul Valisi olan Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı olarak görevlendirilirken Soylu’nun bu hamlesi bürokraside “Çalışkan’a giderayak son darbe” olarak değerlendirildi.

Çalışkan’ın ise bu cezanın iptali için idare mahkemesinde dava açtığı öğrenildi.

İlgili Haberler
Emniyet tarafından Süleyman Soylu'nun da kullandığı KİM uygulamasının geçmişi siliniyor iddiası
Soylu’ya yakın isim AKP’de kazan kaldırdı
Sedat Peker'in basın danışmanından Süleyman Soylu'ya 3 kuruşluk dava
21 kişi hayatını kaybetmişti: Soylu’nun soruşturma izni vermediği ortaya çıktı
Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Ahmet Kural ekrana geri dönüyor. Yeni projesi belli oldu Magazin
Ahmet Kural ekrana geri dönüyor. Yeni projesi belli oldu
Habur Gümrük Kapısı'nda 245 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Güncel
Habur Gümrük Kapısı'nda 245 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kelek otu baş ağrılarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Kelek otu baş ağrılarına iyi geliyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy askeri birlikleri ziyaret etti Dünya
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy askeri birlikleri ziyaret etti
Gripten kurtulmanın en kolay yolu Sağlık
Gripten kurtulmanın en kolay yolu
Her 4 ölümden 1’inin nedeni bu Sağlık
Her 4 ölümden 1’inin nedeni bu
Ramos'tan Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak hamle Spor
Ramos'tan Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak hamle