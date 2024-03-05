Soylu'ya yakınlığıyla biliniyordu. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen Ayhan Bora Kaplan'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin soruşturma kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa ve Mersin illerinde 36 şahsın eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına karar verildi.
Emniyet güçlerinin 21 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldıkları belirtildi.
HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen 'Kaplanlar' grubunun lideri Ayhan Bora Kaplan, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmıştı. Kaplan; "örgüt kurma", "kasten yaralama", "yağma", "kişiyi hüviyetinden yoksun kılma", "işkence" suçlarından tutuklanmıştı.