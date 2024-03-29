Ayhan Bora Kaplan davasında flaş gelişme. Bilgi sızdırdığı iddia ediliyordu görevden alındı

Ankara’da yer altı dünyasında 'Kaplan' grubu olarak bilinen ve 15 Temmuz gecesi önceki dönem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte ellerinde kalaşnikof silahlarla TRT önünde verdikleri pozla gündeme gelen çetenin lideri Ayhan Bora Kaplan geçen yıl gözaltına alınmıştı.

T24 yazarı Tolga Şardan İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın olduğu iddia edilen ve örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan dosyasıyla ilgili flaş bir bilgiyi ortaya çıkardı.

Ayhan Bora Kaplan'la ilgili dosyada bir polis memurunun görevden alındığı açıklandı. Şardan, polisin görevden el çektirilmesinin nedenini ise Kaplan'ın vekaletine sahip avukata bilgi sızdırdığı olduğunu söyledi.

Maddi menfaat karşılığında polis memurun bilgi sızdırdığı ve köstebek olduğu anlaşılarak görevden alındı.

Şardan’ın iddiasına göre, polis elde edilebilecek verileri silmeye ve yok etmeye çalıştı.

Siber suçlar uzmanı polise dosyadan el çektirildiği ve eski şubesine geri gönderildiği ileri sürüldü.