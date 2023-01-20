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Fenerbahçe'den İsmail Yüksek hamlesi. Sözleşmesi uzatıldı

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 15:07
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Sözleşmesi uzatıldı. Fenerbahçe'den İsmail Yüksek hamlesi

Fenerbahçe'den İsmail Yüksek hamlesi. Sözleşmesi uzatıldı
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Fenerbahçe'nin bu sezon çıkış yakalayan oyuncularından olan İsmail Yüksek, sarı-lacivertli ekiple sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüzün 2020-2021 sezonunda kadrosuna kattığı genç futbolcu İsmail Yüksek’in sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı.

Fenerbahçemizde sergilediği performansla kariyerinde ilk kez A Milli Takım formasını da giyme başarısı gösteren 23 yaşındaki futbolcu, 4,5 yıl daha Futbol A Takımımızın formasını terletecek.

İsmail Yüksek’e hedeflerimiz doğrultusunda çubuklu formamız ile nice başarılar diliyoruz."

''EN GÜZEL İMZALARDAN İKİNCİSİ''

İmza sonrası açıklamada bulunan İsmail Yüksek şu ifadeleri kullandı;

"Çok heyecanlı ve mutluyum. Hayatımın en güzel günlerinden biri. Hayatımda attığım en güzel imzalardan ikincisi. İlki de buraya attığım ilk imzaydı. Herkesin çok emeği var. Herkese çok teşekkür ederim. Umarım bana gösterilen güvenin karşılığını sahada veririm. Fenerbahçe’yle buluştuğum ilk günü hiç unutamayacağım. Çok mutluydum.

Çocuksu bir heyecanım vardı, şu anda aynı heyecanı hissediyorum. Hayalimdi. Bu sözleşmeden sonra hedefler benim için daha da zorlaştı. Attığım bu imzanın karşılığını sahada en iyi şekilde vermem gerekiyor. Bunun için daha da çok çalışmam gerekiyor. Hocama da sezon başında bana güvendiği ve bu formayla şans verdiği için çok teşekkür ederim."

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