Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye elenmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
Korkmaz, şunları söyledi:
- Bizim bu maçta kazancımız gençleri oynatmamızdı. Uzun süredir oynamayan oyuncularımızı oynattık. Onların fiziksel durumunu gördük.
- Oyuncularımı kutluyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Ellerinde geleni yaptılar.
- Nihayetinde bu yol bitti şimdi gerçek yolumuza lige dönüyoruz.
- Onların tecrübe yaşamaları onlar için de bizim için de çok önemliydi.
- Maçı kaybedebilirsin ama kazancımız da çoktu.
- Biz hep pozitif olarak bakacağız. Mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum.
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