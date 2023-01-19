Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye elenmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Korkmaz, şunları söyledi:

- Bizim bu maçta kazancımız gençleri oynatmamızdı. Uzun süredir oynamayan oyuncularımızı oynattık. Onların fiziksel durumunu gördük.

- Oyuncularımı kutluyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Ellerinde geleni yaptılar.

- Nihayetinde bu yol bitti şimdi gerçek yolumuza lige dönüyoruz.

- Onların tecrübe yaşamaları onlar için de bizim için de çok önemliydi.

- Maçı kaybedebilirsin ama kazancımız da çoktu.

- Biz hep pozitif olarak bakacağız. Mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum.