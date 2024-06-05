Spaletti: 'Kurnaz Montella'

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Spaletti: 'Kurnaz Montella'

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spaletti, Vincenzo Montella için flaş sözler sarf etti.

A Mill Takım, EURO 2024'e hazırlık kapsamında İtalya ile özel maçta karşı karşıya geldi.

Bologna şehrinde oynanan mücadele golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın ardından İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spaletti'den flaş Montella açıklaması geldi.

Spaletti, "Türk Milli Takımı'nı gördünüz... Dengeli bir maç olduğunu düşünüyorum. Montella her zaman çok kurnaz, ona karşı oynarken dikkatli olmak gerekiyor" yorumunu yaptı.

Ozan Kabak'ın sakatlığı ile ilgili de konuşan Spaletti şu ifadeleri kullandı: "Ozan'ın sakatlığına çok üzüldük. Hangi takımdan olursa olsun bir oyuncunun bu şekilde sakatlanarak sahadan ayrılması çok üzücü."

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