Montella acı haberi verdi

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Montella acı haberi verdi

A Milli Takım teknik direktörü Ozan Kabak sorusu üzerine ilk görünüşün kötü olduğunu açıkladı.

EURO 2024 hazırlıklarına devam eden A Milli Takımımız deplasmanda son şampiyon İtalya ile karşılaştı.

Bologna şehrinde oynanan mücadele 0-0 sona ererken teknik direktörümüz Montella karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu:

"İYİ HİSSİYATLARIMIZ YOK"

"Güzel akşamların böyle bir kötü hatıraları olabilir. Ozan için iyi hissiyatlarımız yok. Avrupa Şampiyonası öncesi böyle sakatlıklar yaşayınca daha da üzücü oluyor durum"

"BU ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"

"Skordan memnunuz. 1-1 de bitebilirdi maç. Bazı kurgusal detayları düzeltebileceğimizi düşünüyorum. Rakibimiz, güçlü bir rakip. Geliştirebileceğimiz noktalar da var. Bu şekilde devam edeceğiz"

"FİKİRLERİM NET"

"Burada olan bütün futbolcularımız, hak ettikleri için buradalar. Bu akşam itibarıyla iki futbolcumuz daha A Milli Takım forması giydi. Hem bugünün hem de yarının değerleri. Aslında fikirlerim net. Oyuncularımızı gördükten sonra kararım netleşecek"

"İYİ YÖNETEBİLİRİZ"

"Geliştirebileceğimiz noktalardan biri derinliği iyi kapatmak. Özellikle bağlantıları topa sahipken daha iyi yönetebiliriz. Savunma arkasına sarkmaları da geliştirebiliriz. Bunlar geliştirebileceğimiz şeyler"

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