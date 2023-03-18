18 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

SPK'dan12 kişiye işlem yasağı

SPK bu kez erken davrandı. O hisse işlemlerinden dolayı 12 kişiye işlem yasagıSermaye Piyasası Kurulu SPK Avrupa Yatırım Holding hissesini 5 liradan 18 liraya yükselten gruba işlem yasagı getirdi.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 09:48
Takip Et

SPK erken davrandı: 12 kişiye işlem yasağı koydu

SPK'dan12 kişiye işlem yasağı
+
Aa
-

Paramedya'da haberine göre, Sermaye Piyasası Kurulu SPK, Avrupa Yatırım Holding hisse senedinde işlem yapan ve senedi 5 liradan 18 liraya yükselten gruba işlem yasagı getirdi. Grubun küçük yatırımcıya satış yapamadan müdahale etmesi çok sayıda yatırımcının zararının önüne geçildi.

Konu ile ilgili olarak SPK’dan şu açıklama yapıldı:

Avrupa Yatırım Holding AŞ (AVHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn’nun 1 inci
maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn’nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 20.03.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji uyardı. 10 ili fırtına sel ve dolu vuracak
1
﻿Meteoroloji uyardı. 10 ili fırtına sel ve dolu vuracak
﻿Meteoroloji uyardı. 10 ili fırtına sel ve dolu vuracak
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
2
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
3
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
4
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
﻿Depremden 2 saat önce eşi ve kızını evden kovdu. Onlar hayatta kaldı kendi öldü
5
﻿Depremden 2 saat önce eşi ve kızını evden kovdu. Onlar hayatta kaldı kendi öldü
﻿Depremden 2 saat önce eşi ve kızını evden kovdu. Onlar hayatta kaldı kendi öldü
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
6
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
7
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
﻿Çin Tayvan çevresinde tehditlerine devam ediyor
﻿Çin Tayvan çevresinde tehditlerine devam ediyor
﻿Çin Tayvan çevresinde tehditlerine devam ediyor
﻿Atsu'ya Gana'da ağlatan veda
﻿Atsu'ya Gana'da ağlatan veda
﻿Atsu'ya Gana'da ağlatan veda
﻿Civanperçemi bitkisi ishale iyi geliyor
﻿Civanperçemi bitkisi ishale iyi geliyor
﻿Civanperçemi bitkisi ishale iyi geliyor
﻿Civanperçemi bitkisi öksürüğe iyi geliyor
﻿Civanperçemi bitkisi öksürüğe iyi geliyor
﻿Civanperçemi bitkisi öksürüğe iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.