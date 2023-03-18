SPK'dan12 kişiye işlem yasağı

Paramedya'da haberine göre, Sermaye Piyasası Kurulu SPK, Avrupa Yatırım Holding hisse senedinde işlem yapan ve senedi 5 liradan 18 liraya yükselten gruba işlem yasagı getirdi. Grubun küçük yatırımcıya satış yapamadan müdahale etmesi çok sayıda yatırımcının zararının önüne geçildi.

Konu ile ilgili olarak SPK’dan şu açıklama yapıldı:

Avrupa Yatırım Holding AŞ (AVHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn’nun 1 inci

maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn’nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 20.03.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.