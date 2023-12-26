Spor için en iyi saat ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Spor için en iyi saat ortaya çıktı
Spor yapanların en çok merak ettiği saati merak konusu oldu. Herkesin merak ettiği konunun cevabı haberimizde…

Sabah egzersizleri, yağ yakımı için çok etkili ama erken kalkmayı ve ısınmayı gerektiriyor.

Aç karnına spor yapmak da yağ yakımını artırıyor. Sabah sporu ayrıca stresi azaltıp enerji veriyor.

Gün içinde spor yapmak için en uygun saatler kişiye göre değişiyor.

Çalışanlar için öğle arası spor yapmak iyi bir seçenek olabilir. Spordan sonra hafif yemek yemek de önemli.

Vücut sıcaklığı en yüksek olduğu zaman olan akşamüstü saatleri, ideal spor saati sayılıyor.

Bu saatlerde daha fazla enerjiyle yüksek yoğunluklu egzersiz yapabilirsiniz.

Akşam üstü sporu öncesi karbonhidratlı bir atıştırmalık da iyi gelebilir.

Yürüyüş yapmak için en verimli zaman akşamüstü. Ama sabah ya da gün içinde de yürüyüş yaparak sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Spor yapmak için en iyi saati bulmak için vücudunuzu dinleyin. Farklı saatlerde spor yapın ve sonuçları karşılaştırın.

Gece spor yapmak, biyolojik saatinizi bozabilir.

Uykunuz kaçıyorsa, yoga veya pilates gibi düşük yoğunluklu sporları tercih edin.

İlgili Haberler
Sporla sağlıklı yaşlanmak mümkün
Sağlıklı beslenme ve düzenli spor için 10 öneri
Son Haberler
Antalyasporlu Naldo mahkemede ifade verdi Spor
Antalyasporlu Naldo mahkemede ifade verdi
Somali cumhurbaşkanının katil oğlunun öldürdüğü kuryenin eşi son ifadesinde şikayetçi olmamış Gündem
Somali cumhurbaşkanının katil oğlunun öldürdüğü kuryenin eşi son ifadesinde şikayetçi olmamış
Ege Denizi’nde deprem Gündem
Ege Denizi’nde deprem
Volkan Demirel’in son durumu belli oldu. İşte resmi açıklama Spor
Volkan Demirel’in son durumu belli oldu. İşte resmi açıklama
MİT Suriye'de terör örgütü PKK'yı vurdu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı Gündem
MİT Suriye'de terör örgütü PKK'yı vurdu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Dünyanın en güçlü köpeği kadının kolunu parçaladı. Çığlık seslerini duyan oraya koştu Gündem
Dünyanın en güçlü köpeği kadının kolunu parçaladı. Çığlık seslerini duyan oraya koştu
Huraideu Chicken nasıl yapılır? Huraideu Chicken tarifi için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Huraideu Chicken nasıl yapılır? Huraideu Chicken tarifi için malzemeler neler?