Spor için en iyi saat ortaya çıktı

Sabah egzersizleri, yağ yakımı için çok etkili ama erken kalkmayı ve ısınmayı gerektiriyor.

Aç karnına spor yapmak da yağ yakımını artırıyor. Sabah sporu ayrıca stresi azaltıp enerji veriyor.

Gün içinde spor yapmak için en uygun saatler kişiye göre değişiyor.

Çalışanlar için öğle arası spor yapmak iyi bir seçenek olabilir. Spordan sonra hafif yemek yemek de önemli.

Vücut sıcaklığı en yüksek olduğu zaman olan akşamüstü saatleri, ideal spor saati sayılıyor.

Bu saatlerde daha fazla enerjiyle yüksek yoğunluklu egzersiz yapabilirsiniz.

Akşam üstü sporu öncesi karbonhidratlı bir atıştırmalık da iyi gelebilir.

Yürüyüş yapmak için en verimli zaman akşamüstü. Ama sabah ya da gün içinde de yürüyüş yaparak sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Spor yapmak için en iyi saati bulmak için vücudunuzu dinleyin. Farklı saatlerde spor yapın ve sonuçları karşılaştırın.

Gece spor yapmak, biyolojik saatinizi bozabilir.

Uykunuz kaçıyorsa, yoga veya pilates gibi düşük yoğunluklu sporları tercih edin.